ContextVision präsentiert US-PLUSView-Pakete und die neuen GOPView®-Mammo2-Funktionen auf der RSNA 2013

Boston Und Stockholm (ots/PRNewswire) - Auf dem 99. Scientific Assembly and Annual Meeting im Rahmen der RSNA wird ContextVision seine vier Echtzeit-Ultraschall-Bildoptimierungspakete und -upgrades für seine Software zur digitalen Mammographie vorstellen.

Die multimediale Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.multivu.com/mnr/64148-contextvision-US-PLUSView-GOPView-RS

NA-2013

Die ContextVision-Software zur Bildoptimierung für Ultraschall US PLUSView Family wird ab sofort in vier unterschiedlichen Paketen angeboten:

Women's Health - Durch die ausgezeichnete Homogenisierung weicher Gewebe, durch den höheren Kontrast sowie durch die Verbesserung der Eckendarstellung wird es für die Ärzte nun einfacher, bei Brustuntersuchungen Läsionen in weichen Geweben zu erkennen.

General Imaging - Die verbesserte Konnektivität und Homogenität, die das General-Imaging-Paket bietet, macht die Feststellung von Läsionen und die Visualisierung renaler Pyramiden einfacher.

Cardiovascular - Der höhere Hell-Dunkel-Kontrast und die verbesserte Eckendarstellung bieten schärfere Ecken und erleichtern es den Klinikern so, Herzklappen zu visualisieren und präzise Messungen zu machen.

Point of care - Die verbesserte Konnektivität und der höhere Hell-Dunkel-Kontrast tragen zur Verbesserung der Bildgebung auf mobilen Systemen für musculoskeletale, Nervenblockaden- und Nadelführungsuntersuchungen bei.

Die ContextVision-Software zur Bildoptimierung für die Mammographie GOPView Mammo2 wird den Klinikern eine schnellere und präzisere Diagnose der Patienten ermöglichen. Das verbesserte Bildgebungsverfahren hat bei dichtem Gewebe als besonders wertvoll erwiesen, und bietet eine ausgezeichnete Kontrastdarstellung. Der Betrachter bekommt einen Eindruck der Tiefe und kann so seine Diagnosen schneller und präziser stellen. Und schliesslich bietet die Software eine höhere Rendite für Nutzer von medizinischen Bildgebungsverfahren auf der ganzen Welt.

GOPView Mammo2 ist das neueste Upgrade der Mammographie-Produktlinie von ContextVision. Sie bietet mehrere neue Funktionen zur Erleichterung und Optimierung der klinischen Diagnose.

Besuchen Sie ContextVision auf der RSNA und schauen Sie sich Vorführungen der Software-Lösungen PLUSView Family und GOPView Mammo2 an. Sie finden das Unternehmen an Stand Nr. 7010 im North Building, Halle B. Weitere Informationen zu den Bildoptimierungssoftware-Lösungen von ContextVision finden Sie unter http://www.contextvision.com.

Über ContextVision

Seit 1983 ist ContextVision ein führender Anbieter von Bildoptimierungssoftware für die medizinische Bildgebung weltweit. Das Kernstück all unserer bildgebenden Lösungen ist die vielseitige GOP(R)-Technologie. Wir spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Herstellern, indem wir Medizinern eine beispiellose diagnostische Bildqualität liefern - und so letztlich auch für eine bessere Patientenversorgung sorgen. ContextVision bietet immer wieder brandaktuelle Software und Fachkompetenz in den Bereichen Ultraschall, Röntgentechnik, Magnetresonanztomografie, Mammografie, interventionelle Radiologie und Computertomografie. Mit unserer wegweisenden Technologie und langjährigen Expertise haben wir uns eine Vorreiterrolle bei der 2D/3D/4D-Bildoptimierung in verschiedensten Modalitäten verschafft. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.contextvision.com.

Ansprechpartnerin: Lilian Arvedson, +46-(0)8-750-35-58, lilian.arvedson @ contextvision.se

Video: http://www.multivu.com/mnr/64148-contextvision-US-PLUSView-GOPView-RS NA-2013