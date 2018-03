ARGONAS berät SEAFORT beim Erwerb und der Finanzierung von drei Unternehmen

Berlin (ots) - ARGONAS Corporate Finance Advisors, eine unabhängige Corporate Finance Beratung mit Sitz in Berlin, hat das neu formierte Private Equity Unternehmen SEAFORT Advisors sowie eine renommierte internationale Investorengruppe beim Kauf der Kölner Noventiz-Gruppe, der Nürnberger DialogFeld Communication Group und der Bayreuther Dieter Braun-Gruppe von der Münchener Beteiligungsgesellschaft AUCTUS als exklusiver M&A-Advisor beraten. Darüber hinaus hat ARGONAS als exklusiver Debt-Advisor die Finanzierung der drei Transaktionen begleitet.

Noventiz entwickelt Rücknahme- und Entsorgungslösungen für die Verpackungs- und Wertstoffbranche. DialogFeld ist eine der führenden inhabergeführten Marketingagenturen an sechs Standorten im deutschsprachigen Raum. Braun entwickelt und produziert mit Standorten in Osteuropa und China Kabelsysteme und Beleuchtungstechnik für die Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie den Maschinen- und Anlagenbau. Alle drei Unternehmen sind sehr erfolgreich und haben ein Private Equity-erfahrenes Management, das professionelle Strukturen etabliert hat.

Der von SEAFORT verwaltete Fonds hat institutionelle Investoren aus den USA, Großbritannien und Frankreich für den Erwerb gewinnen können. Das SEAFORT Team ist zuversichtlich, den drei erworbenen Unternehmen eine gute Plattform für die internationale Expansion zu bieten. Patrick Hennings-Huep, Gründer und Co-Geschäftsführer von SEAFORT stellt fest: "Die drei Unternehmen haben eine starke Wettbewerbsposition und sind ideal aufgestellt, um in ihrem jeweiligen Marktsegment ein weiter gutes Wachstum zu realisieren. Wir sind froh, so gute Management Teams auf Ihrem weiteren Weg zu unterstützen."

Dr. Ingo Krocke, Gründer und Geschäftsführer von AUCTUS, kommentiert:

"Wir haben mit SEAFORT Advisors und deren international renommierten Investoren für jedes einzelne Unternehmen eine individuelle und nachhaltige Struktur gefunden, in der das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens über die nächste Eigentümergeneration fortgesetzt werden kann."

Die Begleitung von ARGONAS beim Akquisitionsprozess umfasste die Analyse und Bewertung der Zielgesellschaften sowie die Beratung bei einzelnen Transaktionsstrukturen und deren Einbindung in die Gesamtstruktur auch im Hinblick auf die Beteiligung der einzelnen Management-Teams. Weiterhin koordinierte ARGONAS für SEAFORT den Transaktionsprozess und das Zusammenspiel der weiteren Prozessbeteiligten.

Im Zusammenhang mit der Fremdkapitalfinanzierung der Transaktionen sowie der akquirierten Unternehmen verhandelte ARGONAS als Debt Advisor für SEAFORT u.a. eine mehrtranchige Akquisitionsfinanzierung sowie den "Roll-Over" und die Anpassung bestehender Fremd- und Mezzaninekapital-Finanzierungen.

Christian Berkhoff, Geschäftsführer ARGONAS, freut sich über die erfolgreiche Transaktion für SEAFORT und kommentiert: "Die Umsetzung von drei individuellen Einzeltransaktionen und deren Einbindung in ein stimmiges Gesamtkonzept für den neu aufgelegten SEAFORT Fonds war eine spannende Herausforderung. Wir freuen uns, damit einen Beitrag zum erfolgreichen Markteintritt von SEAFORT geleistet zu haben.

Mit Blick auf die Komplexität sowie die nötige Abstimmung von M&A und Finanzierungsaspekten konnte SEAFORT vom umfassenden Know-How und integrierten Beratungsansatz der ARGONAS profitieren, durch den eine optimale Verzahnung aller Teilprozesse sichergestellt war.

Bei der rechtlichen Strukturierung der Transaktion sowie der Finanzierungsdokumentation erfolgte die Beratung von ARGONAS im engen Zusammenspiel mit dem Team von CMS Hasche Sigle, das SEAFORT bei sämtlichen rechtlichen Themen des Transaktionsprozesses begleitet hat.

KURZPROFIL ARGONAS CORPORATE FINANCE GMBH

ARGONAS Corporate Finance Advisors, mit Hauptsitz in Berlin und einer Niederlassung in Frankfurt am Main, ist eine spezialisierte, unabhängige Beratungsgesellschaft, die insbesondere mittelständische Unternehmen und Unternehmer sowie Investment-/Beteiligungsgesellschaften und Family Offices bei Transaktionen und Projekten rund um die Themenbereiche M&A und Finanzierung unterstützt. Das Team von ARGONAS kombiniert dazu komplementäre Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, M&A und Private Equity aus langjähriger Tätigkeit bei führenden Banken, Beratungsunternehmen und Investmentgesellschaften.

Weitere Informationen zu ARGONAS finden Sie unter www.argonas.de

KURZPROFIL SEAFORT ADVISORS GMBH

SEAFORT Advisors ist eine in 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft. Gründungspartner sind erfahrene Private Equity Manager mit mehr als 36 Jahren Erfahrungen Beteiligungsgeschäft. In den letzten Jahren wurden "Primary Investments" von über EUR 250 Mio. getätigt und "Secondary Investments" von mehr als EUR 450 Mio. realisiert. Der neu aufgelegte SEAFORT Fond ist für das Team die logische Konsequenz aus den Chancen, die der mittlerweile gut entwickelte Markt für Private Equity in Deutschland bietet. Hinter SEAFORT stehen renommierte, internationale Investoren, welche erhebliches Potential im deutschen Mittelstand sehen und anstreben, mit SEAFORT weitere Beteiligungen erfolgreich umzusetzen. SEAFORT hat dabei eine hohe Flexibilität bezüglich möglicher Transaktionsstrukturen und kann sowohl Erstinvestitionen als auch "secondary" Investitionen umsetzen - bei "Secondary Deals" ist SEAFORT zudem in der Lage und interessiert, auch Portfolio-Transaktionen zu prüfen und umzusetzen. Aktuell ist SEAFORT bereits in Verhandlungen über die Beteiligung an weiteren Unternehmen mit einer soliden Wachstumsgeschichte sowie Add-on Akquisitionen für die erworbenen Unternehmen.

SEAFORT versteht sich als Partner für innovative Unternehmen mit motiviertem Management. Neben einer Incentivierung der Management-Teams, den gemeinsamen Erfolg aktiv mitzugestalten und selbst davon zu profitieren, bietet SEAFORT Erfahrungen und Netzwerke, um insbesondere im internationalen Geschäft das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Weitere Informationen zu SEAFORT finden Sie unter www.seafort.de

KURZPROFIL AUCTUS CAPITAL PARTNERS AG

AUCTUS Capital Partners AG ist eine von Unternehmern gegründete Beteiligungsgesellschaft. Das verwaltete Fondskapital von über 300 Mio. EUR wird von institutionellen Anlegern, erfolgreichen Unternehmern und dem AUCTUS Team zur Verfügung gestellt. Das aus 12 erfahrenen Beteiligungsexperten bestehende AUCTUS Team betreut aktuell 15 Plattform-Beteiligungen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen.

Das AUCTUS Team sucht attraktive Unternehmensbeteiligungen und setzt Wachstumskonzepte erfolgreich um. Dabei bedeutet "umsetzen" nicht den Eingriff in das operative Tagesgeschäft, sondern AUCTUS versteht sich bei den Beteiligungsunternehmen als Sparringspartner für das Unternehmensmanagement und Ideengeber in Bezug auf die strategische Unternehmensentwicklung.

Die Beteiligungsunternehmen im Portfolio erzielen in der Summe mehr als 500 Mio. EUR Jahresumsatz und mehr als 50 Mio. EUR Ergebnis. Dabei wachsen ihre Umsätze und Ergebnisse seit Jahren mit >10% pro Jahr.

Weitere Informationen zu AUCTUS Capital Partners AG finden Sie unter www.auctus.com.

