re.comm 13 tischt auf - Hauben-Menü der Inspiration

Internationale Top-Speaker begeistern Teilnehmer am zweiten Tag des Real Estate Leaders Summit in Kitzbühel

Kitzbühel (OTS) - Kulinarisch gestärkt starteten die Teilnehmer der re.comm 13 in den zweiten Kongresstag. Am Vorabend lud TPA Horwath zu einem Flying Buffet in das bekannte Kitzbüheler Restaurant Streifalm. Nachdem beim Abendevent der Extraklasse die Gäste mit raffinierten Häppchen aller Art verköstigt wurden, konnte am heutigen Kongresstag auch der Wissenshunger der Immobilienmanager gestillt werden.

Als ersten Gang des Tages servierte der Immobilienkongress dem Auditorium einen gelungenen Vortrag des Münchner Innovationsexperten Johann Füller. Er erleuchtete die Hörerschaft mit spannenden Einblicken über die Themen Crowd-Funding sowie Crowd-Sourcing und gab Tipps diese Tools auch in den Businessalltag der Immobilienmanager einzubauen. Den Hauptgang des Vormittags bildeten der US-amerikanische Vertical Farming Pionier Dickson D. Despommier und die britische Hirnforscherin Baroness Susan Greenfield. Greenfield nahm das Publikum mit auf eine einzigartige Reise durch das menschliche Gehirn. Dabei erklärte sie unter anderem wie sich dieses in Zukunft durch Social Media und neue technologische Errungenschaften entwickeln kann.

Den Nachmittag eröffnete der Berliner Medienexperte und ehem. Chefredakteur der Tageszeitung "Die Welt" Wolfram Weimer. In seinem Vortrag "Die wilde Medienpolitik" bewies er anschaulich die Macht des Bildes und dessen Auswirkungen auf die öffentliche Meinung. Das Innovationsmenü rundete der Chefökonom der tschechischen Nationalbank (CSOB) Tomás Sedlácek ab. Der Volkswirt beehrte das Gipfeltreffen der Immobilienmanager bereits zum zweiten Mal. Sein Vortrag zum Thema "Fetish of economics" zählte zu den Highlights des Tages.

Die Moderation teilten sich gleich zwei renommierte österreichische Journalisten: Rainer Nowak, Chefredakteur "Die Presse" und Michael Fleischhacker, freier Journalist.

Die Speaker des zweiten Tages auf einen Blick: Johann Füller, deutscher Innovationsexperte; Dickson D. Despommier, US-amerikanischer Mikrobiologe und Erfinder des Vertical Farming; Baroness Susan Greenfield, britische Hirnforscherin; Wolfram Weimer, deutscher Verleger und Publizist; Donald Robert Sadoway, US-amerikanischer MIT Professor; Tomás Sedlácek, Chefvolkswirt der tschechischen Nationalbank (CSOB).

