RK-Terminvorschau vom 25. NOVEMBER bis 13. DEZEMBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 25. NOVEMBER bis 13. DEZEMBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 25. NOVEMBER:

09.00 bis 18.00 Uhr, "Europaweite Konferenz Eliminating Violence

Against Women - Intersectoral Approaches & Actions" und 26.11. (Rathaus, Festsaal, Eingang 1., Felderstraße, Feststiege 2, Akkreditierung Frau Birgit Kofler - kofler @ bkkommunikation.com, Konferenz: http://eige. europa.eu/content/event/eliminating-violence-against- women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions) 10.00 Uhr, Pressekonferenz der Wiener ÖVP "Media Quarter Marx - Geheimer Immobiliendeal der Stadt Wien" mit LAbg. Ulm und LAbg. Neuhuber (ÖVP Wien, 1., Rathausplatz 9) 10.30 Uhr, Mediengespräch "Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen - Europaweite Konferenz in Wien" mit StRin Frauenberger, StRin Wehsely, Dr.in Thérèse Murphy, Head of Operations, European Institute for Gender Equality (EIGE) und Dr.in Isabel Yordi Aguirre, Gender Adviser, WHO Europa (Rathaus, Nordbuffet, 1., Federstraße, 1. Stock, Stiege 4) 11.00 Uhr, Hissen der Fahne gegen Gewalt (Rathaus, 1., Friedrich- Schmidt-Platz 1) 11.00 Uhr, Besuch der Musikschule "Projekt ELEMU" mit StR Oxonitsch, 8., Grünentorgasse 9) 15.00 Uhr, Fototermin: "Eröffnung im neu sanierter Kindergarten Hasenleitengasse" mit StR Oxonitsch und BVin Angerer (11., Hasenleitengasse 9) DIENSTAG, 26. NOVEMBER: 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Um den Ersten Weltkrieg zu verstehen, muss man Karl Kraus lesen." (Lesesaal der Wienbibliothek, Rathaus, 1., Eingang Felderstraße, Stiege 6, 1. Stock) 19.00 Uhr, Medientermin: Antrittsvorlesung von Werner Gruber "Die Reise der Voyager" (Planetarium Wien, 2., Oswald- Thomas-Platz 1, um Anmeldung wird gebeten: planetarium @ vhs.at) DONNERSTAG, 28. NOVEMBER: 10.30 Uhr, Foto- und Medientermin im Rahmen der "Leseoffensive an Wiens Schulen": Präsentation des Muster-Projekts "Buch im Spind" mit Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl (AHS, 22., Bernoullistraße 3) 16.00 Uhr, Eröffnung Jugendtreff Nordbahnhof mit StR Oxonitsch und BV Hora (2., Vorgartenstraße 116) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025"/18.00 Uhr, Diskussion "Experimentelle Forschung, Lehre und Praxis im Kontext der wachsenden Stadt", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 18.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: Verleihung des Wiener Preises für Stadtgeschichtsforschung an Anton Tantner: "Zu den historischen Wurzeln der Kontrollgesellschaft", Vortrag: Anton Tantner (Rathaus, Festsaal) FREITAG, 29. NOVEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den verliehenen Berufstitel "Obermedizinalrat" an Oberstarzt Medizinalrat Dr. Günther Fuchssteiner und Medizinalrat Dr. Peter Walther Roesler sowie des Dekretes über den verliehenen Berufstitel "Medizinalrat/rätin" an Dr. Johannes Bauer, Dr. Thomas Hartlieb, Dr. Peter Kogelbauer, Oberärztin Dr.in Ingrid Melzer-Wilhelm, Oberleutnantarzt Dr. Rudolf Paula und Oberrat Dr. Hamid Schirasi-Fard durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) MITTWOCH, 4. DEZEMBER: 10.30 Uhr, Überreichung der Preise der Stadt Wien für das Jahr 2013: Architektur: Mag. Werner Neuwirth Bildende Kunst: Mag.a Dorothee Golz, Prof. Frantisek Lesák, Mag.a Matta Wagnest und Prof. Herwig Zens Literatur: Gustav Ernst Musik: Mag.a Gabriele Proy Publizistik: Erich Klein Volksbildung: Univ.-Prof.in Dr.in Maria Teschler-Nicola Wissenschaften: Univ.-Prof. Dipl.-Dolm. DDr. Herbert Hausmaninger/Geistes-, Kultur-, Sozial- und Rechtswissenschaften, O. Univ.-Prof. Dr, Oswald Wagner/Medizinische Wissenschaften und Univ.-Prof. Dr. Markus Arndt/Natur- und technische Wissenschaften durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 5. DEZEMBER: 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025"/18.00 Uhr Diskussion "Bürgerinnen und Bürger gestalten ihre Stadt!?", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) FREITAG, 6. DEZEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Sportehrenzeichens der Stadt Wien an Fritz Emersberger, Dr. Fritz Fila, Ing. Franz Heher, Dr. Peter Pfannl, Elisabeth Prager und Anatole Richter sowie der Sportehrennadel der Stadt Wien an Mag.a Sonja Anderl und Raphael Petr durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) 14.00 Uhr, Überreichung der Einsatzmedaille des Landes Wien an Andrea Gänsdorfer, Alexander Huber, Adriana Kikusova durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) MONTAG, 9. DEZEMBER: 18.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an ehem. Generalsekretärin Elisabeth Gateau und ehem. Generalsekretär Jeremy Smith im Rahmen der Donauraum-Städtekonferenz durch LH Häupl (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Wie aktuell sind die Ergebnisse für heute?", Anmeldung unter: 501 70 377 (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) MITTWOCH, 11. DEZEMBER: 11.00 Uhr, Überreichung der Preise aus der Dr.-Karl-Renner- Stiftung der Stadt Wien für das Jahr 2013 an Mauthausen Komitee Österreich Dr. Andreas Maislinger und Mag.a Dr.in Irene Suchy durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) DONNERSTAG, 12. DEZEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Senatsrat i.R. DI Bruno Domany, sowie des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Johann Vrba durch StR Ludwig (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoß, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Erlösung durch den Krieg? Österreich-Ungarn am Vorabend des Ersten Weltkrieges", Vortrag: Manfried Rauchensteiner (Rathaus, Festsaal)

FREITAG, 13. DEZEMBER:

09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat

