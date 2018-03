SP-Schicker: Wien nimmt die soziale Verantwortung wahr, FPÖ produziert nur heiße Luft

Wien (OTS/SPW-K) - "Der nicht nur im Gemeinderat unbeliebte und in seiner Partei abgeschriebene FP-Mandatar Jung langweilt einmal mehr mit seinen inhaltlich falschen Aussendungen. Tatsache ist und bleibt:

Die Wiener Stadtregierung und die Wiener SPÖ helfen mit der Wiener Energieunterstützung den Bedürftigen nachhaltig. Während FP-Jung nur heiße Luft produziert, nehmen wir die soziale Verantwortung wahr. Das war schon immer so, und das wird auch so bleiben", so der Wiener SP-Klubvorsitzende Rudi Schicker in einer Kurzreplik auf eine Aussendung der FPÖ.

