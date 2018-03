MasterCard ernennt Andrea Scerch zum Präsidenten von DataCash

London (ots/PRNewswire) - Der vormalige Division President für Mitteleuropa bei MasterCard kommt zu

DataCash

MasterCard gab heute die Ernennung von Andrea Scerch zum Präsidenten von DataCash bekannt. Er soll dort die strategische Richtung vorgeben und das Unternehmen vom Vereinigten Königreich aus leiten.

DataCash war 2010 von MasterCard übernommen wurden und ist ein wesentlicher Motor für MasterCards E-Commerce-Strategien und seine Lösungen zur digitalen Konvergenz in aller Welt, indem es dem Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, neue Dienste zur Kundenanwerbung anzubieten und über Händler und Technologiepartner ein gesteigertes Vordringen von E-Commerce in etablierten und neuen Märkten gleichermassen voranzutreiben.

Andrea war zuvor bei MasterCard als Division President für Mitteleuropa tätig gewesen. Er wird seinen Erfahrungsschatz dazu einsetzen, MasterCards internationale Einrichtungen für End-to-End-Gateway-Verarbeitungslösungen zu leiten: DataCash Group Companies und MasterCard Internet Services (DataCash MiGs) sowie DataCashs Tools für Betrugs- und Risikomanagement.

Cathy McCaul, Präsident für Global Processing bei MasterCard, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Andrea als Präsident von DataCash begrüssen zu dürfen. Er besitzt einen reichhaltigen und wertvollen Erfahrungsschatz beim Aufbau komplexer Geschäftslösungen in Europa und anderswo. Er ist hervorragend dazu geeignet, DataCash auf dem Weg zur nächsten Stufe seines erfolgreichen Werdegangs zu unterstützen, während es sich zu einem wichtigen Bestandteil von MasterCards Global Processing Group entwickelt."

Ehe er 2005 zu MasterCard Europa kam, war Andrea als Associate Principal für McKinsey & Company in Mailand, Italien, tätig. Bei McKinsey arbeitet er mit grossen europäischen Privatkundenbanken zusammen und leitete strategische Projekte für wichtige Geschäftsthemen.

Andrea hält einen MBA von INSEAD in Fontainebleau, Frankreich, und hat einen Abschluss in Volks- und Betriebswirtschaftslehre von der Universität La Sapienza in Rom, Italien.

Andrea Scerch löst Ajay Bhalla ab, der eine wichtigere Position bei MasterCard übernehmen wird.

Über DataCash

Die DataCash Group Ltd (Tochter der MasterCard Incorporated) wurde 1996 gegründet und bietet weltweite Mehrkanal-Zahlungsabwicklungslösungen und hochentwickelte Lösungen zur Betrugsverhinderung und zum Risikomanagement für Händler und Banken an. Als weltweiter Partner einiger der bekanntesten Marken der Welt aus den Branchen Gaming, Reisen, Einzelhandel sowie auf dem Finanzsektor verbindet DataCash kluges Denken mit einer Komplettlösung, die ihren Kunden hilft, die Komplexität und Kosten zu überwinden, die mit der Abwicklung von Zahlungen verbunden sind.

Die hochentwickelte Technologie von DataCash versetzt Kunden in die Lage, Zahlungen zu akzeptieren und abzuwickeln, und zwar sicher und im Vertrauen auf Tools, die auf deren anspruchsvollen und expandierenden Geschäftsbedarf zugeschnitten sind, und das in über 177 Währungen, in über 45 Marken im E-Commerce, über M-Commerce-Kanäle und Geschenkkanäle für Karteninhaber. Kunden von DataCash schützen sowohl ihre Marke als auch ihren Ruf, verbessern die Erfahrung des Endverbrauchers und schlagen aus den neuen Möglichkeiten des Weltmarkts Kapital.

http://www.datacash.com

Über MasterCard

MasterCard , http://www.mastercard.com, ist ein Technologie-Unternehmen der globalen Zahlungsabwicklungsbranche. Wir führen das weltweit schnellste Zahlungsnetzwerk und verbinden Kunden, Finanzinstitute, Händler, Regierungen und Unternehmen in mehr also 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Lösungen von MasterCard machen tägliche Geschäftsaktivitäten, wie beispielsweise Einkaufen, Reisen, Führen eines Geschäfts und Finanzmanagement, für jeden einfacher, sicherer und effizienter. Folgen Sie uns auf Twitter @MasterCardNews,

beteiligen Sie sich an der

Diskussion im Cashless Pioneers Blog

und melden

Sie sich für die neuesten

Neuigkeiten beimEngagement Bureauan.

Pressekontakt: Felicity Main Edelman for DataCash Felicity.Main@edelman.com +44-(0)20-3047-2481