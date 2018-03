Neuer Vorsitzender der Superiorenkonferenz wird vorgestellt

Einladung zum Pressegespräch mit Sr. Beatrix Mayrhofer und x.y.

Wien (OTS) - am Dienstag, 26. November 2013 um 11.30 Uhr im Kardinal König-Haus in Wien-Lainz.

Es sprechen Sr. Dr. Beatrix Mayrhofer, Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs und

x.y. - am 25.11.2013 neu gewählter Vorsitzender der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs.

Was für die Diözesen die Bischofskonferenz ist, ist für die männlichen Ordensgemeinschaften die Superiorenkonferenz. Beim Pressegespräch wendet sich der dann neu gewählte Vorsitzende das erste Mal an die Öffentlichkeit. Sr. Beatrix Mayrhofer wird aktuelle Themen und Projekte der Frauenorden in Österreich vorstellen.

Weitere Themen: die Frühjahrskampagne der Ordensgemeinschaften "viel mehr. wesentlich weniger", die Solwodi-Schutzwohnung der Frauenorden für Aussteigerinnen aus der Zwangsprostitution, der Kinofilm "Die große Reise" und seine Botschaft für die Gesellschaft, Neuigkeiten aus dem Referat für Kulturgüter.

Das Pressegespräch findet im Rahmen der Ordenstage von 25. bis 27.11.2013 statt. Das Hauptthema der Ordenstage ist die Liturgie und ihre Symbolkraft in der heutigen Zeit, für und mit den heutigen Menschen. Zu diesem Thema steht unter anderem Reinhard Hauke, Weihbischof in Erfurt, für ein Interview bereit.

Das vollständige Programm der Ordenstage 2013 im Kardinal König-Haus finden Sie hier: http://www.ots.at/redirect/ordenstage

Rückfragen & Kontakt:

Ordensgemeinschaften Österreich

Mag. Ferdinand Kaineder

Mediensprecher

Tel.: +43/699/1503 2847

ferdinand.kaineder @ ordensgemeinschaften.at

www.ordensgemeinschaften.at