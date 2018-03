Wien Holding: Wien-Ticket-Adventsaktion ab 22. November

Wien (OTS) - Die alljährliche Adventsaktion von Wien-Ticket, ein Unternehmen der Wien Holding, startet am 22. November. Bis einschließlich 26. Dezember 2013 sind Top-Veranstaltungen um 12 bzw. 24 Prozent ermäßigt. Ob Musical, Show, Museum oder Konzert -Wien-Ticket lässt auch in der Vorweihnachtszeit keine Wünsche offen.

Die Wien-Ticket-Adventsaktion bietet 12 bzw. 24 Prozent Ermäßigung auf Top-Veranstaltungen und ist von 22. November bis 26. Dezember 2013 online mit dem Aktionscode: WTADVENT über www.wien-ticket.at, im Call Center, im Wien-Ticket-Pavillon und an den über 750 Wien-Ticket Vorverkaufsstellen buchbar.

Top-Events zu Top-Preisen Die breitgefächerte Palette der ausgewählten Veranstaltungen für die Adventsaktion lässt keine Wünsche offen. Die komplette Liste ist unter www.wien-ticket.at ab 22.11. abrufbar. Hier einige Highlights:

o Musicals Der Besuch der alten Dame - Das Musical im Ronacher, ab 20.02.2014: - 12 % Elisabeth - Das Musical im Raimund Theater, noch bis 1.2.2014: 24 % Natürlich Blond - Das Musical, noch bis 20.12.2013 im Ronacher: - 24 % o Konzerte / Shows Katie Melua, am 12.12.2013 in der Wiener Stadthalle: - 12 % Afrika! Afrika!,ab 22.12.2013 in der Wiener Stadthalle: - 12 % Masters of Dirt, von 21.02.2014 - 23.02.2014 in der Wiener Stadthalle: - 24 % o X-Mas / Neujahr Andy Lee Lang Rockin' Christmas, am 19.12.2012 in der Wiener Stadthalle: - 24 % Zauber der Weihnacht, am 21.12.2012 in der Wiener Stadthalle: - 24 % o Museum Michel Comte im Kunst Haus Wien, bis 16.02.2014: - 24 %

Geschenkidee: Wien-Ticket-Gutscheine

Wer auf der Suche nach dem passenden Geschenk noch nicht fündig geworden ist, ist mit dem Wien-Ticket-Gutschein gut beraten. Der Gutschein ist in den Stückelungen 5 / 10 / 20 / 50 / 100 EUR erhältlich und für alle Veranstaltungen, die von Wien-Ticket angeboten werden, einlösbar. Über www.wien-ticket.at ist er auch in der bequemen Print@home-Variante verfügbar.

Jetzt noch schneller Tickets buchen mit der Wien-Ticket-App!

(http://www.wien-ticket.at/de/service/wien-ticket-app)

Rückfragen & Kontakt:

Denise Fürhacker

WIEN-TICKET

Tel.: +43 1 58885 - 590

E-Mail: denise.fuerhacker @ wien-ticket.at



Andrea Kladensky

Wien Holding - Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 1 408 25 69 - 29

E-Mail: a.kladensky @ wienholding.at

www.wienholding.at / www.facebook.com/WienHolding / www.wienholding.tv