Ereignisreiches Jahr für die Baubranche: WimbergerHaus behauptet sich in diesem schwierigen Umfeld und steigert Umsatz weiter!

Wien (OTS) - WimbergerHaus ist Marktführer in den Bereichen Ziegelmassivhäuser und Alufix-Keller. An fünf Standorten (Linz, Lasberg, St. Georgen am Walde, Schörfling am Attersee, Traismauer), mit 253 hoch qualifizierten Mitarbeitern (davon 27 Lehrlinge) und 150 ausgewählten Partnerfirmen hat das Unternehmen bisher insgesamt 11.000 Kunden betreut und über 4.000 Einfamilienhäuser errichtet. Im Geschäftsjahr 2012/2013 (1. März 2012 bis 29. Februar 2013) verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von über 44,3 Millionen Euro, was einem Wachstum von rund 11% Prozent entspricht. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2013/2014 wird ein erneutes Umsatzplus auf rund 46,5 Millionen Euro erwartet.

