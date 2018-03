ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Erste-Liga-Spiel KSV 1919 - FC Liefering

Am 22. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 22. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom "Heute für Morgen" Erste-Liga-Spiel KSV 1919 - FC Liefering um 20.15 Uhr, ein "Sport-Bild" mit Turnen, Handball, Eishockey, Snowboard, Eisstocksport, Fußball, Basketball und der "BSO Cristall Gala" um 22.25 Uhr und das Formel-1-Magazin "Inside Grand Prix" mit der Folge "Brasilien" um 22.55 Uhr.

Kapfenberg ist derzeit das Team der Stunde in der "Heute für Morgen" Ersten Liga. Die Kapfenberger feierten sechs Siege in Folge, zuletzt waren sie in Horn mit 2:0 erfolgreich. Der Rückstand auf Tabellenführer Altach beträgt damit nur mehr zwei Punkte. Die Lieferinger hingegen haben den Anschluss an die Spitze etwas verloren. Sie haben zehn Punkte weniger als Kapfenberg auf dem Konto. Will man weiter um den Titel mitspielen, ist ein Sieg in Kapfenberg deshalb fast schon Pflicht.

Kommentator ist Michael Bacher.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. (Stand vom 21. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at