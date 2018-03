"VERA - bei ..." Bernhard Paul und seiner Zirkusfamilie Roncalli am 23. November in ORF 2

Wien (OTS) - "Lachen ist so immens wichtig!" - das ist die Überzeugung der Zirkusfamilie Roncalli, der Vera Russwurm in einer neuen Ausgabe von "Vera bei ..." am Samstag, dem 23. November 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 einen Besuch abstattet. Diese Botschaft bringt der gebürtige Niederösterreicher Bernhard Paul, der Gründer des "Circus Roncalli", mit seinem Tross an Zelten und antiken Zirkuswägen seit fast 40 Jahren unters Volk. Mehr als 700.000 Menschen sehen jede seiner Tourneen und gerade macht der Zirkus in München halt. Vera Russwurm besuchte den letzten großen Zirkusunternehmer Mitteleuropas in seinem Luxuswohnwagen gleich hinter der Manege und traf neben seiner Frau Eliana und seinen drei Kindern auch gleich noch Freunde und Lebensmenschen, wie Kultkoch Alfons Schuhbeck und Joey von der Kelly Family. Zum ersten Mal treten übrigens alle drei Kinder von Bernhard Paul gemeinsam im Zirkus auf; ein Grund mehr auch für Vera in die Manege zu steigen.

In der nächsten Woche (Samstag, 30. November) besucht Vera den Olympiasieger Matthias Steiner. "Vera bei ..." ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

