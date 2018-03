MediaTek bringt die MT6592 True Octa-Core Mobilfunkplattform auf den Markt

(PRN) - -- Das MT6592 ist das erste heterogene Datenverarbeitungs-SOC der Welt mit skalierbarer Achtkernverarbeitung für unübertroffenes Multitasking, mit branchenführenden Multimedia und herausragender Leistung pro Watt

Hsinchu (ots/PRNewswire) - MediaTek Incorporated (2454:TT) stellte heute das MT6592, die erste echte Octa-Core Mobilfunkplattform der Welt vor. Das MediaTek MT6592 System on a Chip (SOC) kombiniert einen fortschrittlichen Achtkern-Prozessor mit branchenführenden Multimediafähigkeiten und mobiler Konnektivität, und erreicht damit eine perfekte Balance zwischen Leistung und Energieverbrauch.

Die höheren Rechenkapazitäten des MediaTek MT6592 bieten für High-End-Smartphones und Tablets unübertroffene Gaming-Performance, fortschrittliches Multitasking und verbessertes Webbrowsing. Das MT6592 baut auf dem Erfolg der bestehenden mobilen Quad-Core Plattformen von MediaTek auf, welche die Preis/Leistungseffizienz von mobilen Geräten revolutioniert haben, und man erwartet, dass es bis Ende 2013 in Geräten verfügbar sein wird, die "Jelly Bean" von Android verwenden. MT6592-fähige Mobilgeräte, die auf Android "Kit-Kat" laufen, sollten Anfang 2014 auf den Markt kommen.

Das auf dem fortschrittlichen 28 nm HPM Hochleistungsprozess aufbauende MT6592 verfügt über acht CPU-Kerne, von denen jeder Taktraten bis zu 2 GHz erreicht. Die echte Octa-Core Architektur ist voll skalierbar, wobei das MT6592 durch die Verwendung der ganzen Kapazität aller acht Kerne in allen Kombinationen auch anspruchsvolle Aufgaben bei geringerem Energieverbrauch gleichermaßen effektiv verarbeitet. Ein fortschrittlicher Planungsalgorithmus von MediaTek überwacht die Temperatur und den Energieverbrauch, um die optimale Leistung jederzeit sicherzustellen.

Das MT6592 verfügt über ein Multimedia-Subsystem der Weltklasse mit einer Vierkern-Grafikfunktion sowie ein fortschrittliches Videowiedergabesystem, das Ultra-HD 4Kx2K H.264 Videowiedergabe, neue Video-Codecs, wie H.265 und VP9, eine 16-Megapixel-Kamera und ein Full-HD-Display unterstützt. Das SOC verwendet darüber hinaus die MediaTek ClearMotion(TM) Technologie für automatische Bildfrequenzumwandlung von Standard 24/30 fps Video auf hochqualitatives 60 fps Video, womit die Wiedergabequalität erheblich steigt.

Zur weiteren Verbesserung der mobilen Leistung verfügt das MT6592 über das fortschrittliche Multimode-Mobilfunkmodem von MediaTek und vollständige Konnektivität mit Dual-Band 801.11n Wi-Fi, Miracast Screensharing sowie Bluetooth, GPS und ein FM-Radio.

Zusätzlich zu MediaTeks Führungsrolle bei heterogenem Multiprocessing (HMP) in der CPU verwenden sämtliche SOCs des Unternehmens, einschließlich des MT6592, eine heterogene Verarbeitungsarchitektur (HC), welche die Auslastung auf verschiedene Prozessorarten und andere spezialisierte Rechenkerne zur Optimierung der Leistung verteilt. Diese HC-Bausteine umfassen CPU, GPU, DSP, mehrere Connectivity-Engines, mehrere Multimedia-Engines, Kamera-Engines, Display-Engines, Navigation und Sensorkerne. MediaTek setzt bei allen Bausteinen ausschließlich branchenführende Technologien ein.

"Wir sind stolz, dass wir unseren Kunden jetzt auch das MT6592 als Teil unseres dauerhaften Engagements bei der Bereitstellung umfassender Mobilfunktechnologien anbieten können", erklärt Jeffrey Ju, General Manager der Smartphone Business Unit von MediaTek. "Das MT6592 bietet längere Batterielebensdauer, kürzere Latenzantwortzeiten und das bestmögliche mobile Multimediaerlebnis. Die Tatsache, dass wir als erstes Unternehmen das fortschrittliche Achtkern-SOC auf den Markt bringen, unterstreicht die branchenführende Position von MediaTek."

"MediaTek hat mit dem MT6592 eine Vorreiterrolle eingenommen, da es als erstes Unternehmen den energieeffizienten ARM® Cortex®-A7 Prozessor in einer Octa-Core Konfiguration mit der ARM Mali(TM) GPU einsetzt", sagt Noel Hurley,Vice President of Strategy and Marketing, Processor Division, von ARM. "Wir freuen uns, dass unsere Partnerschaft mit MediaTek laufend zur Einführung neuer und innovativer mobiler Verbraucherprodukte führt und damit unsere Führungsrolle bei niedrigem Energieverbrauch und hoher Leistung für mobile Geräte weiter ausgebaut wird."

