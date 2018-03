CPhI Worldwide 2013: Video-Highlights von der größten Pharma-Show

Amsterdam (ots/PRNewswire) - CPhI Worldwide 2013 begrüsste mehr als 34.000 Pharma-Profis aus aller Welt

mit erweiterten Inhalten und erstem Jahresbericht

Dieses Jahr erlebt ein starkes Wachstum bei APIs, Biopharma, natürlichen Extrakten, Verpackungen und fertigen Darreichungsformen, wobei Innovationen im Rampenlicht

stehen

CPhI Worldwide, organisiert von UBM Live, feiert den Abschluss seiner bisher erfolgreichsten Fachmesse mit nach vorläufigen Zählungen schätzungsweise mehr als 34.000 Teilnehmern und 2.200 Ausstellern. Die in Frankfurt stattfindende Messe empfing hochrangige Entscheidungsträger und Akteure aus über 140 Ländern, die jeden Schritt der pharmazeutischen Lieferkette repräsentierten, von der Arzneimittelentdeckung bis hin zur fertigen Darreichungsform.

Am Montag veranstaltete CPhI Conferences die Pre-Connect mit sechs Modulen zu Themen wie Systeme zur Medikamentenverabreichung und Biosimilars. An der Konferenz nahmen Führungskräfte und einflussreiche Branchensprecher von Bayer, Novartis und Wockhardt teil, die mit ihrem Know-how und ihren Einblicken die Branche aufklärten. Die ganze Woche über wurden auf der Ausstellung kostenlose Informationen über Inhaltsstoffe, Vertragsdienste, Verpackung, Tiergesundheit, Biopharma und natürliche Auszüge, Innovationstouren zu Biopharma und Verpackung sowie Briefings beim Mittagessen über die aufstrebenden Märkte in Indien und Brasilien geboten.

Mit vier verschiedenen Ausstellungen in einer (CPhI, P-MEC, InnoPack und ICSE) ist die Veranstaltung zu einem globalen Schmelztiegel und dem wichtigsten Treffpunkt des Jahres geworden, um neue Geschäfte abzuschliessen, sich innovative Technologien anzusehen und potenzielle Partner kennenzulernen - Teilnehmer sagen, dass dies von unschätzbarem Wert für die Branche sei. Die diesjährige Veranstaltung brach den Rekord mit 17 globalen Pavillons, in denen verschiedene Länder von jedem Kontinent näher vorgestellt wurden - darunter China, Indien, die USA und Brasilien.

Die Gewinner der 2013 CPhI Pharma Awards wurden benannt, wobei Innovationen in drei Kategorien geehrt wurden (Beste Innovation für Rezeptur, Verpackung und Prozessentwicklung). Die Auszeichnungen gingen an Camurus, E-Pharma Trient und die API Corporation.

Eine weitere wichtige Ergänzung war bei der diesjährigen Messe die Einführung von CPhI Pharma Evolution - einer neuen Community-Website, die im Februar gestartet wurde, um Fachleuten aus der Pharmaindustrie zu helfen, mit ihren Kollegen Ratschläge hinsichtlich der besten Vorgehensweisen und der gesetzlichen Änderungen auf den Gebieten der pharmazeutischen Wirkstoffe und der Auftragsfertigung auszutauschen. Die Website bietet eine Fülle von Artikeln, die über die enorme Anzahl der Aktivitäten an den vier Tagen der Fachmesse berichten und auch Nachrichten zu allen wichtigen Initiativen und bekanntgegebene Neuigkeiten von Unternehmen beinhalten. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.pharmevolution.com

CPhI Worldwide und CPhI Pharma Evolution freuten sich, während der Veranstaltung ihren ersten Jahresbericht zu veröffentlichen. Der von einem Gremium aus Branchenexperten verfasste Bericht beleuchtete die Schlüsseltrends, einschliesslich QbD, PAT und Six Sigma in einer Reihe von zukunftsorientierten Artikeln.

Chris Kilbee, Group Director von CPhI, kommentierte: "Die diesjährige Veranstaltung war ein grosser Erfolg. Die Aussteller berichteten von hochwertigen Zusammenkünften und vielversprechenden Geschäftsmöglichkeiten, die sich aus der Veranstaltung ergaben. Wir freuen uns, dass wir unsere Inhalte in diesem Jahr durch Seminare, Innovationstouren und die Veröffentlichung des ersten Jahresberichts erweitern konnten. Während der Pharmamarkt weiter wächst und expandiert, wird CPhI sich anpassen und weiterentwickeln, um Branchenkenntnisse zu vermitteln und weiterhin die beste Plattform für das Knüpfen von Kontakten zu bieten. Die Veranstaltung wird das nächste Mal in Paris stattfinden, zum 25. Mal, und zwar vom 7. bis 9. Oktober 2014."

Über den Jahresbericht der CPhI Pharma Evolution und das Gremium der Branchenexperten

Anfang dieses Jahres leitete CPhI eine wichtige neue Initiative mit der Einführung ihres Jahresberichts ein, der in Zusammenarbeit mit Pharma Evolution veröffentlicht wurde. Er wurde von einem Gremium aus führenden Experten aus der gesamten pharmazeutischen Lieferkette verfasst.

Die Vision bestand darin, den Einfluss der unabhängigen Stellung von CPhI innerhalb der Branche zu nutzen, damit das Unternehmen eine unvoreingenommene Analyse der weltweiten pharmazeutischen Industrie erstellen und verschiedene Perspektiven zusammenbringen konnte.

Der jährliche Bericht enthält von Experten verfasste ausführliche Aufsätze mit Blick auf zukünftige Eventualitäten. Die Experten hatten völlig freie Hand bei der Bewertung und Prüfung der zukünftigen Auswirkungen für die Branche.

Über CPhI

CPhI ist ein Motor für Wachstum und Fortschritt an jedem Punkt der globalen pharmazeutischen Versorgungskette - von der Wirkstoffentdeckung bis hin zu fertigen Darreichungsformen. Durch seine Ausstellungen, Konferenzen und Online-Communitys bringt CPhI Jahr für Jahr mehr als 100.000 Fachleute aus der Pharmaindustrie zusammen, um Kontakte zu knüpfen, Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und den Weltmarkt auszubauen. CPhI richtet Veranstaltungen in Europa, China, Indien, Japan, Südostasien, Russland und Südamerika aus und arbeitet in den Bereichen Vertragsdienstleistungen, P-MEC für maschinelle Ausrüstung, Ausrüstung und Technologie, InnoPack für pharmazeutische Verpackungen und BioPh für Biopharma mit ICSE zusammen. Unter CPhI-Online.com bietet CPhI ein Verzeichnis von Käufern und Händlern und unter PharmaEvolution.com eine weltweite Community mit Nachrichten und Analysen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.cphi.com

Die jährliche Terminplan der pharmazeutischen Veranstaltungen von UBM Live beinhaltet auch CPhI und P-MEC India (3. bis 5. Dezember 2013 im Bombay Exhibition Centre in Mumbai); CPhI, ICSE, P-MEC, BioPh und Pharmatec Japan (9. bis 11. April 2014 in Tokio); CPhI Russland und IPhEB (16. bis 17. April 2014 in St. Petersburg, Russland); CPhI, P-MEC und Innopack Südostasien (20. bis 22. Mai 2014 in Jakarta, Indonesien); CPhI Istanbul (4. bis 6. Juni 2014, Türkei) und CPhI, Hi und Fi, ICSE, P-MEC, BioPh und LabWorld China (26. bis 28. Juni 2014 in SNIEC, Shanghai, China), CPhI Südamerika (5. bis 7. August 2014 Expo Center Norte, Sao Paulo, Brasilien); CPhI Worldwide, ICSE, P-MEC Europe und InnoPack (7. bis 9. Oktober 2014 in Paris Nord Villepintei, Paris, Frankreich)

Über CPhI Pharma Evolution

CPhI Pharma Evolution (http://www.pharmaevolution.com) wurde im Februar 2013 als eine weltweite Online-Community eingeführt, in der sich Fachkräfte aus dem gesamten pharmazeutischen Herstellungssektor mit ihren Fachkollegen austauschen und die besten Vorgehensweisen und regulatorischen Aktualisierungen in den Bereichen pharmazeutische Inhaltsstoffe und Vertragsherstellung teilen können. Pharma Evolution ist die neue Community für Branchenfachleute, in der sie Gedanken austauschen und Kontakte in Schlüsselbereichen knüpfen können, unter anderem: Rezeptur, APIs, Arzneistoffe, Medikamentenlieferung, Forschung und Entwicklung, Herstellung und Qualität, Verpackung und Bekämpfung von Produktpiraterie, regulatorische Einhaltung sowie Outsourcing und Lieferketten-Management. Pharma Evolution wurde als Erweiterung von CPhIs weltweitem Veranstaltungsgeschäft als ein Forum und eine Ressource für pharmazeutische Führungskräfte geschaffen, die sie 365 Tage des Jahres nutzen können. Pharma Evolution wird von CPhI and UBM DeusM (http://www.deusm.com) veröffentlicht , der Abteilung für Marketingdienste von UBM, die auf den Aufbau und Betrieb hochmotivierter Communitys mit qualifizierten Nutzern innerhalb von fachspezifischen B2B-Märkten spezialisiert ist - dabei bedient sie sich einer Strategie von bewährten Vorgehensweisen, die sich auf Inhalt und Technologie konzentrieren.

Über UBM Live

UBM Live verbindet Menschen und bietet Unternehmen auf fünf Kontinenten die Möglichkeit, neue Geschäfte zu entwickeln, Kunden zu finden, neue Produkte auf den Markt zu bringen, ihre Marken zu bewerben und ihre Märkte zu erweitern. Durch hochwertige Marken wie TFM&A, Internet World, IFSEC, MD&M, CPhI, Cruise Shipping Miami, the Concrete Show und viele andere sind Ausstellungen, Konferenzen, Awards-Programme, Publikationen, Websites sowie Ausbildungs- und Zertifizierungsprogramme von UBM Live ein integraler Bestandteil der Vermarktungspläne von Unternehmen aus mehr als zwanzig Branchen.

