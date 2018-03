VP-Korosec ad Armut in Europa: Auch Wien muss seine Hausaufgaben machen!

Die beste Sozialpolitik ist eine zukunftsgerichtete Bildungspolitik und eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik!

Wien (OTS) - "Verehrte Kollegin, es ist sicherlich richtig, so wie Sie es formuliert haben, dass Wien die Herausforderungen der Armut nicht alleine bewältigen kann!", so Sozialsprecherin LAbg. Ingrid Korosec zu den Äußerungen von Abg. Monika Vana in der Aktuellen Stunde.

"Die beste Sozialpolitik ist eine funktionierende Wirtschaftspolitik, eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik und eine zukunftsgerichtete Bildungspolitik! Und gerade in diesen Bereichen ist Ihre Politik nicht zukunftsgerichtet und auch nicht richtungsweisend!", so Korosec abschließend.

