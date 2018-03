Restaurant Sommet im The Alpina Gstaad erhält Michelin-Stern / Hohe Auszeichnung für Executive Chef Marcus G. Lindner

Gstaad (ots) - Das Gourmet-Restaurant Sommet im The Alpina Gstaad und Executive Chef Marcus G. Lindner sind mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Der Restaurantführer "Guide Michelin" würdigte mit der renommierten Ehrung die innovative Küchen-Philosophie Lindners: Der Spitzenkoch und sein Team servieren im Sommet kreative Kombinationen aus klassischer französischer Cuisine und österreichischer sowie mediterraner Küche. Im neuen Guide Michelin 2014, der heute erscheint, werden insgesamt 110 Sternerestaurants vorgestellt.

"Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die zeigt, welch exzellente Leistung Marcus G. Lindner und sein hochqualifiziertes Küchenteam an den Tag legen", sagt Eric Favre, General Manager des The Alpina Gstaad. Für Marcus G. Lindner ist der begehrte Stern nicht die erste Auszeichnung: Für seinen unvergleichlichen Stil wurde er 2010 von Gault Millau zum "Aufsteiger des Jahres" gekürt. Zwei Jahre später erkochte er zwei Michelin-Sterne. Dass der hochkarätige Gourmet- und Feinschmecker-Führer ihn in so kurzer Zeit erneut würdigt, freut den frisch gebackenen Sternekoch besonders: "Der Stern ist eine besondere Ehre - nicht nur für mich, sondern auch für die großartige Mannschaft, mit der ich im Sommet arbeite", sagt Lindner.

Im The Alpina Gstaad verantwortet Marcus G. Lindner mit dem japanischen Restaurant MEGU und dem Schweizer Stübli neben dem Sommet noch zwei weitere Restaurants. Der gebürtige Österreicher gilt als Perfektionist: Mit Präzision und Feingefühl kombiniert er unterschiedliche Aromen und Zutaten auf ungewöhnliche Art miteinander und zaubert so in seinen Gourmetmenüs sinnliche Kompositionen. Der "Gault Millau Schweiz 2014" hatte dem Sommet dafür im Oktober bereits 18 von 20 möglichen Punkten verliehen und ernannte das Haus zudem zum "Hotel des Jahres".

www.thealpinagstaad.ch

Rückfragen & Kontakt:

Pressebüro The Alpina Gstaad:

Sabine van Ommen Public Relations GmbH * Leibnizstr. 30 * D-10625

Berlin * Tel.: (49) 30 -321 20 02; info @ svo-pr.com