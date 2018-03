Worldhotels feiert Jubiläums-Hotels mit "World Treats" Rate

Frankfurt (ots) - Worldhotels, eine der führenden Gruppen für unabhängige Hotels weltweit, ist stolz auf ihr exklusives Portfolio, das eine Reihe von Jubiläums-Hotels beinhaltet. Egal ob sie ihr 30-, 100-, oder 150-jähriges Bestehen feiern, alle Hotels sind mittlerweile eigene Wahrzeichen ihrer Stadt und vereinen zeitlosen Luxus mit modernen Design-Elementen.

Bis zum 28. Februar 2014 können Worldhotels-Gäste alle Hotels der Gruppe, inklusive nachfolgender Jubilare, mit dem "World Treats" Angebot erleben. Diese vergünstigte Rate beinhaltet Frühstück und 1000 Vielfliegermeilen und kann für einen Aufenthalt ab zwei Nächten auf worldhotels.com/world-treats oder über jeden anderen Buchungskanal gebucht werden.

Berns Hotel | Stockholm | Schweden

Im August 1863 öffnete Robert Berns die Türen zu dem, was einmal ein Wahrzeichen Stockholms werden sollte - ein historisches Hotel inmitten der Stadt, berühmt für seine Haute Cuisine, das innovative Design und sein umfangreiches Unterhaltungsangebot. Josephine Baker, Edith Piaf, Sean Connery, Bob Dylan und Lady Gaga sind alle im Gästebuch des Hotels verewigt. Mit der "World Treats" Rate können auch Worldhotels-Gäste ab 268 EUR pro Nacht und Doppelzimmer einchecken.

Polonia Palace Hotel | Warschau | Polen

Als einziges Hotel in Warschau, das den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden hat, ist das Polonia Palace Hotels stolz auf seine 100-jährige Geschichte. Im dem Fünf-Sterne-Haus verschmelzen Tradition und Moderne und Gäste können die hoteleigene Koch- und Cocktailakademie erleben. Die "World Treats" Rate ist schon ab 114 EUR für eine Nacht im Doppelzimmer verfügbar.

Hotel Berlin, Berlin | Berlin | Deutschland

Der "echte Berliner, mitten in Berlin" lädt alle Gäste auf eine Zeitreise durch seine 55-jährige Geschichte ein. In dem kürzlich neugestalteten Classic Wing erinnert jedes der fünf Stockwerke an ein anderes Jahrzehnt der Hotelgeschichte und bietet aufwendige Wandgestaltungen und ausgewählte antike Zimmeraccessoires. Ein Doppelzimmer ist ab 101 EUR buchbar.

Weitere Worldhotels, die ihr 25-jähriges Jubiläum oder höher feiern, sind: - Monte-Carlo Bay Hotel, Monaco | 150-jähriges Jubiläum . - Dai-ichi Hotel Tokyo, Japan | 75-jähriges Jubiläum - The Park Lane Hong Kong | 40-jähriges Jubiläum - Einstein St. Gallen, Schweiz | 30-jähriges Jubiläum - The Howard Plaza Taipei, Taiwan | 30-jähriges Jubiläum - The Garden Hotel Guangzhou, China | 30-jähriges Jubiläum - Lotte Hotel World Gangnam, Seoul | 25-jähriges Jubiläum

Rückfragen & Kontakt:

Veronika Bahnmann

Worldhotels

+49 (0) 69 660 56 - 259

vbahnmann @ worldhotels.com