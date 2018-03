EANS-Kapitalmarktinformation: Raiffeisen Bank International AG / Anleiheneuemission

USD 150,000,000 0.920 per cent. Notes due 2015 /

USD 150.000.000 0,920 % Schuldverschreibungen fällig 2015

Series 49, Tranche 1 / Serie 49, Tranche 1

issued pursuant to the / begeben aufgrund des

EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme

XS0996668975

ISIN: XS0996668975

