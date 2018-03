Die neuen Weleda Schmuckstücke: Duftende Verwöhnlotionen, individuell gestaltet

Ob sinnlicher Granatapfel, frische Zitrone, fruchtiger Sanddorn oder zarte Wildrose - Jede der vier beliebten Weleda Pflegelotionen lässt sich ab sofort unter www.weleda.de/schmuckstuecke in ein ganz individuelles und personalisiertes Schmuckstück verwandeln. Mit Hilfe eines einfachen Gestaltungstools können je nach Wunsch Lieblingsdesigns im winterlich-festlichen oder floralen Look als Hintergrund ausgewählt, persönliche Grüsse zu Weihnachten oder Neujahr erstellt und eigene Bilder hochgeladen werden. So entsteht ein zauberhaftes Verwöhngeschenk für die Liebsten mit sehr persönlicher Note - ab 15,90 EUR inkl. Versandkosten.

Wer anspruchsvoller Haut mit kostbaren Pflanzenölen etwas Gutes tun möchte, wählt die Granatapfel Regenerierende Pflegelotion: Mit ihrer antioxidativen Wirkung regt sie die Zellerneuerung an und schenkt der Haut Festigkeit.

Über die Citrus Erfrischende Feuchtigkeitslotion freuen sich auch Männer: Ihre Komposition mit Aloe Vera und Kokosöl wirkt belebend und spendet intensive Feuchtigkeit.

Ideal für trockene Haut ist die Sanddorn Reichhaltige Pflegelotion, denn das wertvolle Sanddornöl ist ein richtiges Allround-Talent:

Reich an ungesättigten Fettsäuren ist es besonders wertvoll und beruhigend für trockene Haut und pflegt samtweich.

Das perfekte Beauty-Geschenk? Die seidige Wildrosen Verwöhnende Pflegelotion. Mit Bio-Wildrosenöl, Bio-Jojobaöl, Bio-Sheabutter und Hamameliswasser sorgt sie für spürbar glattere und schöne Haut.

