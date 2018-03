BMW i3-Fahrer können Wallboxpaket mit Installations-Check wählen

E-Mobility reicht vom Fahrzeug über Lademöglichkeiten bis hin zur Infrastruktur

Leistungsfähiges und komfortables Laden des BMW i3 ab Mitte November auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz

In verschiedenen europäischen Märkten startet in diesen Tagen mit BMW 360° ELECTRIC ein Rundumservice für die Elektromobilität. Besitzer eines BMW i3 bekommen eine BMW i Wallbox für sicheres und komfortables Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz installiert. Auf Basis der Anfang 2013 geschlossenen Kooperation zwischen BMW und dem Elektromobilitätsdienstleister The Mobility House (TMH) ist dieser Service nun in der kompletten DACH-Region verfügbar. Er enthält die Prüfung der Hausinstallation beim Kunden vor Ort, Lieferung und Montage der BMW i Wallbox sowie Wartungs- und weitere Serviceleistungen aus einer Hand.

Statement von Marcus Fendt, Geschäftsführer von The Mobility House:

"Wir setzen damit ein aktives Signal für den Marktstart: Die Produkte und Services stehen bereit und ermöglichen für Automobilhersteller wie BMW ein länderübergreifendes Premium-Angebot für ihre Kunden aus einer Hand. Dazu gehört neben dem Fahrzeug eine leistungsfähige Infrastruktur zu Hause oder am Arbeitsplatz. Mehrere 1000 Kunden haben bereits Bestellungen für ihren BMW i3 abgeben. Die fachmännische Montage der BMW i Wallbox sowie die Überprüfung der Hausinstallation zum schnellen Laden des i3 - etwa in der heimischen Garage - ist wesentlicher Bestandteil des umfassenden Angebot von BMW für seine Endkunden."

In 15 Ländern stellt The Mobility House Installationsdienstleistungen für den Endkunden bereit. Der internationale Elektromobilitätsanbieter arbeitet dabei mit führenden Automobilherstellern zusammen, um Endkunden komfortable und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Services rund um die Elektromobilität anbieten zu können.

Partner für die Installationsdienstleistungen in der DACH-Region sind die Deutsche Telekom Technischer Service (Deutschland), Alpine Energie (Österreich) sowie Burkhalter (Schweiz). Die Unternehmen bieten als führenden Energie- und Kommunikationsdienstleister Services rund um Installation und Elektrik an.

