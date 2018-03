Gerüstet für das große Fest: Der 11FREUNDE-Weihnachtsmarkt ist eröffnet / Der 11FREUNDE Verlag erweitert rechtzeitig zu Weihnachten sein Sortiment an Wandbildern und Merchandise

Berlin (ots) - In Sachen Geschenkideen für Fußballbegeisterte hat 11FREUNDE in diesem Jahr wieder einiges zu bieten und erweitert rechtzeitig zum großen Fest sein Sortiment. Die 24-seitigen Broschüre "11FREUNDE Weihnachtsmarkt" präsentiert neben den Wandbildern aus der 11FREUNDE BILDERWELT auch neue Merchandising-Produkte. Der Komplettauflage der 11FREUNDE Ausgabe 145 (ab heute im Handel) sowie einem Teil der Aboauflage vom stern (Ausgabe 50/2013, EVT:

05.12.2013) wird die Broschüre "11FREUNDE Weihnachtsmarkt" beigelegt. Darin finden sich natürlich auch die Geschenkvarianten der 11FREUNDE Dauerkarte, dem preisgekrönten Abo-Modell des Magazins für Fußballkultur, das seit August 2013 auch in der digitalen Variante für iPhone und iPad erhältlich ist.

In der 11FREUNDE BILDERWELT gibt es Stadionmotive, zahlreiche fußballerische Momentaufnahmen aus der guten alten Zeit, historische Mannschaftsfotos und imposante Fankurvenbilder für die eigenen vier Wände oder das Büro. Zum Weihnachtsgeschäft umfasst das Sortiment nun über 300 Fotografien, die in bis zu sieben Größen als hochwertige FineArt-Prints, Fotodrucke auf Aluplatte oder hinter Acrylglas bestellt werden können. Fans von nahezu allen Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga sowie von den Traditionsvereinen aus den unteren Ligen werden hierbei genauso fündig, wie Anhänger des internationalen Fußballgeschehens. Für die 11FREUNDE BILDERWELT kooperiert der Verlag mit renommierten Fotografen wie Reinaldo Coddou H., Christoph Buckstegen, Carl Brunn, Alois Gstoettner, Felix Krumbholz und Gerrit Starczewski sowie mit den Fotoagenturen imago, dpa/ picture alliance, BPA/ fotogloria und ullstein bild. Partner für die Anfertigung und den Versand der Wandbilder sind die Fotodruck-Spezialisten von Pixoprint.

Auch beim klassischen Merchandise verzeichnet 11FREUNDE Neuzugänge. Mit "Football, bloody hell" ist der legendäre Ausspruch von Sir Alex Ferguson auf Sweatshirts und T-Shirts erhältlich. Zudem gibt es mit "Todesstern des Südens" ein neues T-Shirt, das thematisch zur Dominanz des FC Bayern München in der Bundesliga passt. Das Wortspiel hierzu stammt aus dem preisgekrönten 11FREUNDE LIVETICKER. Die neuen Textilien sind aus 100 Prozent Earth-Positive-Baumwolle. Zahlreiche Produkte, die den Fußball aus der ganz speziellen 11FREUNDE-Perspektive in Form von Frühstücksbrettchen, Kaffeebechern, Babykleidung, Smartphone-Hüllen oder Kartenspielen wiederspiegeln, runden das Sortiment ab. Partner des 11FREUNDE-Merchandising ist die Firma The Merch Republic.

Unter http://www.11freunde.de/weihnachtsmarkt gelangt man zum erweiterten Angebot.

11FREUNDE BILDERWELT: www.11freunde.de/bilderwelt 11FREUNDE-Merchandise: www.11freunde.de/shop

Die 24-seitige Broschüre "11FREUNDE Weihnachtsmarkt" lässt sich als PDF unter folgendem Link herunterladen:

http://bilderwelt.11freunde.de/img/11f_broschuere_2013_c.pdf

Bildmaterial steht zum Download zur Verfügung unter:

http://we.tl/svGCbW92bl

