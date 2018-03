MDT bietet Foundry-Service und IP-Lizenzierung für Magnetsensoren

(PRN) - -- MDTs umfassendes IP-Portfolio und modernste Fertigungsstätten für Magnetsensoren bieten umfassende Service-Optionen von Standardgeräten, kundenspezifischem Design und Foundry-Service bis hin zu IP-Lizenzierung

San Jose, Kalifornien, Und Zhangjiagang, Jiangsu, China (ots/PRNewswire) -MultiDimension Technology

Co., Ltd. (MDT) bietet neue

Service-Optionen an, wie kundenspezifisches Design, Foundry-Service und IP-Lizenzierung für Magnetsensoren in Verbraucher- und Industrieanwendungen. Dazu zählen eCompass, Stromsensoren, Verbrauchszähler, Positions- und Geschwindigkeitssensoren sowie Anwendungen zur Erhöhung der Fälschungssicherheit im Finanzbereich.

MDT ist ein führender Anbieter von Magnetsensoren mit Spezialisierung auf Magnetowiderstands-Technologie (MR). MDT stellt MR-Sensoren mit hoher Empfindlichkeit, geringem Geräuschpegel, extrem niedrigem Stromverbrauch und ausgezeichneter thermischer Stabilität her, die eine Besonderheit der MR-Technologie von MDT sind. Die neuen Service-Optionen erweitern MDTs derzeitiges Angebot an In-Plane TMR-(Tunnelmagnetowiderstands-) Sensoren, einschließlich fortschrittlicher Design- und Fertigungsdienste für AMR- (ansiotrope Magnetowiderstands-) Sensoren, GMR- (Riesenmagnetowiderstands-) Sensoren und neuen Z-Achsen TMR-Sensoren, die eine ausgezeichnete Alternative zu Halleffektsensoren darstellen. Diese Service-Optionen ermöglichen es MDT, äußerst anpassungsfähige Lösungen für ein umfassenderes Anwendungsspektrum im Markt für Magnetsensoren anzubieten.

"Die Führungsposition von MDT in der Magnetsensorbranche wird durch unser solides IP-Portfolio gestützt, dass das gesamte kritische Prozess-Know-how und -design bei MR-Sensoren abdeckt, ebenso wie die wichtigen Anwendungen, in denen diese Sensoren eingesetzt werden. Wir haben weltweit 100+ Patente eingereicht, von denen 52 bereits erteilt wurden. Diese Zahlen erhöhen sich ständig in dem Umfang, in dem wir unsere Sensortechnologie ausbauen und unsere Position im Markt stärken. Das umfassende IP-Portfolio macht MDT, in Kombination mit seinen hochmodernen Fertigungsanlagen, zum einzigen Lieferanten von Magnetsensoren, der dem Markt im Moment so umfassende Fähigkeiten anbieten kann", erklärt Dr. Song Xue, Chairman und CEO von MDT. "Wir haben uns verpflichtet, unseren Kunden den größtmöglichen Wert zu bieten. Unabhängig davon, ob ihre Anwendungen hohe Empfindlichkeit, niedrige Geräuschpegel, hohe Geschwindigkeit, niedrigen Stromverbrauch, erweiterte Benutzbarkeit oder Kosteneffizienz erfordern, einzeln oder in Kombinationen davon, haben wir genau die Lösung, die ihre Anforderungen erfüllt und die überlegene Leistung bietet."

Zu den Service-Optionen von MDT zählen:

-- In-Plane- und Z-Achsen TMR-Sensoren in Wafers, Nacktchips oder fertigen Paketen -- Kundenspezifisches Design für TMR/GMR/AMR-Sensoren -- ASIC-Design für TMR/GMR/AMR-Sensoren -- Foundry-Service für TMR/GMR/AMR-Sensoren mit Dünnfilmabscheidung, Bearbeitung, Packaging und Testen -- Kundenspezifisches Sensor-Moduldesign und entsprechende Anwendungslösungen -- IP-Lizenzierung, die Kunden Zugriff auf Technologien von MDT und deren Aufnahme in eigene Produkte ermöglicht

Über MDTde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@f8d3501 MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und unterhält Niederlassungen in Schanghai sowie in San Jose, Kalifornien, USA. MDT verfügt über ein einzigartiges Portfolio an geschütztem geistigen Eigentum und hochmoderne Fertigungsanlagen, die auch für die Massenproduktion von leistungsstarken und kostengünstigen TMR-Magnetsensoren geeignet sind und selbst anspruchsvollsten Anwendungen gerecht werden. MDT wird von einem Kernmanagement-Team bestehend aus führenden und erfahrenen Experten in den Bereichen Magnetsensortechnologie und Ingenieurdienstleistungen geleitet und ist der Schaffung von Mehrwert für seine Kunden verpflichtet, um ihren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen über MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.



Medienkontaktede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7f92dca0 Jinfeng Liu, jin jinfeng.liu @ multidimensiontech.com, Tel.: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (China) Jilie Wei, kevin.wei @ multidimensiontech.com, Tel.: +86-189-3612-1160 (China)

