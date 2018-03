Das Unternehmen SCR reicht Klage wegen Patentverletzung zum Schutz seines geistigen Eigentums im Zusammenhang mit der Gesundheitsüberwachung von Wiederkäuern ein

Netanja, Israel (ots/PRNewswire) - SCR Engineers Ltd. gab heute bekannt, dass das Unternehmen zuvor gemeinsam mit VocalTag Ltd. Klage gegen Agis Automatisering B.V. einreichte, mit der Behauptung, das Produkt "CowManager SensOor" von Agis habe gegen bestimmte Patente, einschliesslich den von SCR und VocalTag gehaltenen Patente für Systeme zur Gesundheitsüberwachung von Wiederkäuern, verstossen.

SCR und VocalTag werden von den New Yorker Anwälten Morrison Cohen LLP und Sutton Magidoff LLP sowie von Anwalt Reinhart Boerner Van Deuren s.c. aus Wisconsin vertreten.

In der beim Gerichtshof "United States District Court for the Western District of Wisconsin" eingereichten Klage behaupten SCR und VocalTag, dass das System "CowManager SensOor" von Agis Rechte im Zusammenhang mit dem Patent Nummer 7.350.481 für "Methoden und System zur Überwachung physiologischer Zustände von und/oder zur Bestimmung der Eignung von Tierfutter für Wiederkäuer" sowie mit dem Patent Nummer 7.878.149 für "Methoden und Gerät zur Brunsterkennung" verletze.

Die Wiederkäuerüberwachungstechnologie, die durch diese Patente geschützt ist, wurde in Produkten der Firma SCR seit mehreren Jahren als Teil des bekannten SCR-Systems, das Millionen von Kühen auf Tausenden Farmen weltweit überwacht, eingesetzt. SCR engagiert sich mit Nachdruck für den Schutz seines geistigen Eigentums.

SCR und VocalTag ersuchen eine einstweilige Verfügung gegen Agis und fordern Schadenersatz für den angeblichen Rechtsverstoss.

Über SCR Das Unternehmen verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Bereich sinnvoller Innovationen und spielt eine Vorreiterrolle in der Entwicklung von Technologiesystemen für Kühe und Melkprozesse. Unsere Systeme überwachen Millionen von Kühen weltweit, und die von uns entwickelten datengesteuerten Lösungen, die Erkenntnisse und Analysen zur Optimierung der Produktivität jeder einzelnen Kuh bieten, fanden das Vertrauen erfolgreicher Milchbauern. Indem wir die Effizienz steigern und das wirtschaftliche Wachstum fördern, tragen wir zu einer sicheren und erfolgreichen Zukunft für ihre Farmen und Familien bei. SCR. Jede Kuh zählt.

Besuchen Sie: http://www.scrdairy.com

Kontakt: Ornit Sade-Benkin, SCR - Global Marketing Manager

