Online-Marktplatz DaWanda kooperiert mit Wirecard / Passgenaue Payment-Lösungen für DaWanda-Shopbetreiber / payplugger bietet schnelle Online-Konfiguration

Aschheim (München) (ots) - Die DaWanda GmbH, Betreiber des gleichnamigen internationalen Online-Marktplatzes für Handgemachtes und Design, kooperiert im Bereich Zahlungsabwicklung mit Wirecard. Künftig werden Anmeldung und Nutzung verschiedener Zahlungsmethoden für DaWanda-Shopbetreiber über die Wirecard payplugger-Lösung vereinfacht. Der Marktplatz nutzt das neue Payment-Portal dabei als Co-Branded-Lösung.

Der payplugger in der DaWanda-Version ermöglicht ein schnelles und einfaches Online-Setup zu Vorzugskonditionen bis hin zum Vertragsabschluss - ganz ohne Medienbruch. Nach der Anmeldung können die DaWanda-Shopbetreiber bereits innerhalb von 48 Stunden über ihren DaWanda-Shop Zahlungen entgegennehmen. Dafür stehen ihnen zahlreiche nationale und internationale Zahlungsmethoden zur Verfügung. Ergänzende Lösungen für ihr Risikomanagement runden die Funktionen des payplugger ab. Mehr als 230.000 Hersteller verkaufen ihre Produkte derzeit über www.dawanda.com in ihren Shops. Der Marktplatz ist bereits in sieben Sprachen verfügbar.

"Das Online-Setup für die eigene Payment-Seite erfolgt mit dem payplugger ebenso zügig wie das Eröffnen des eigenen Shops über unseren Marktplatz. Wir setzen auf diese einfache wie flexible Lösung von Wirecard, weil sie unsere Grundidee - alles online abzuwickeln, egal über welches Device - perfekt unterstützt", sagt Michael Pütz, Gründer und Geschäftsführer von DaWanda. "Das internationale Angebot an Bezahlverfahren und die langjährige E-Commerce-Kompetenz von Wirecard haben uns überzeugt."

Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard, sagt: "Wir freuen uns, payplugger mit DaWanda in den Markt zu bringen. Mit unserem Partnerkonzept unterstützen wir Marktplätze mit einem standardisierten und doch maßgeschneiderten, PCI-zertifizierten Angebot, welches Verkäufern einen schnellen und individuellen Marktzugang ermöglicht."

Multiplikatoren und Resellern bietet Wirecard sein neues Payment-Portal payplugger im Rahmen eines flexiblen Partnerkonzepts und als Co-Branded-Lösung an. Kleineren und mittleren Shopbetreibern, welche diese Lösung für ihre Zahlungsabwicklung unabhängig von Marktplätzen nutzen möchten, steht der Online-Konfigurator unter www.payplugger.com zur Verfügung.

Über DaWanda:

DaWanda ist ein Online-Marktplatz für Unikate und Selbstgemachtes. Im Gegensatz zur industrialisierten Massenware bietet DaWanda eine Anlaufstelle für Menschen, die die Besonderheit von Unikaten zu schätzen wissen und Produkte aus den Bereichen Mode, Schmuck und Wohnen erwerben möchten. Unter www.dawanda.com bieten rund 230.000 Hersteller mehr als 4 Millionen Produkte an, jeden Tag kommen ca. 10.000 neue Produkte hinzu. DaWanda wurde von Claudia Helming und Michael Pütz im Dezember 2006 gegründet und kann heute bereits über 3,4 Millionen Mitglieder verzeichnen. Sitz des Unternehmens ist Berlin. DaWanda erzielte Platz 4 im "Proposition Index 2012" der Strategieberatung OC&C und gehört damit zu den beliebtesten Handelsunternehmen in Deutschland. In Untersuchungen des deutschsprachigen Startup-Monitors der ethority GmbH & Co.KG wurde DaWanda zudem mehrfach zum beliebtesten Startup der Internetnutzer gewählt. www.dawanda.com

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). www.wirecard.de | www.wirecardbank.de | www.mywirecard.com

