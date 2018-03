Sibylle Lewitscharoff eröffnete die BUCH WIEN Internationale Buchmesse.

Wien (OTS) - Mit einer Rede über "Die Zukunft des Lesens" eröffnete Büchnerpreisträgerin Sibylle Lewitscharoff am Mittwochabend, 20. November, die diesjährige BUCH WIEN Internationale Buchmesse. Kulturministerin Claudia Schmied und der Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny unterstrichen in ihren Ansprachen die Wichtigkeit des Lesens als Bildungszugang, den die BUCH WIEN als Bücher-Plattform ermögliche. HVB-Präsident Gerald Schantin erhob seitens der Buchbranche die Forderung an die Politik nach Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe. Auch die Donau Lounge wurde an diesem Abend feierlich eröffnet.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4855

