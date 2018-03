Siegfried Ludwig-Fonds vergab 84 Stipendien

Gesamtsumme beträgt 40.400 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - In der gestrigen Kuratoriumssitzung des Siegfried Ludwig-Fonds für universitäre Einrichtungen in Niederösterreich wurden 84 Stipendien an junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher vergeben, die im Ausland studieren. 19 Stipendiaten absolvieren Postgraduate-Studies. Die Gesamtsumme beträgt 40.400 Euro.

Im Jahr 2013 hat der Siegfried Ludwig - Fonds damit an insgesamt 268 Studenten Stipendien in einer Gesamthöhe von 92.400 Euro vergeben. Inlandsstipendien werden wieder in der nächsten Kuratoriumssitzung des Fonds im Frühjahr 2014 verliehen. In den vergangenen 27 Jahren wurden bisher insgesamt an die 4 Millionen Euro an Unterstützungen zuerkannt.

