Margareten: Rotlicht-Wettlesen und "Teatro Caprile"

Worte zur Liebe am 22.11., Konrad Bayer-Texte am 23.11.

Wien (OTS) - Der Verein "Aktionsradius Wien" richtet in der "Arena-Bar" (5., Margaretenstraße 117) zwei beachtenswerte Literatur-Abende aus: Am Freitag, 22. November, beginnt um 19.30 Uhr in dem Etablissement ein Wettlesen mit dem Titel "Poetry Rotlicht Slam". Um 19.00 Uhr öffnet das Lokal. Zum Vortrag gelangen verschiedenste 5-Minuten-Texte rund um das Thema "Liebe - Erotik -Beziehung". Moderation: Yasmin Hafedh und Christian Schreibmüller. Eine Publikumsjury bestimmt den Gewinner. Die geneigte Zuhörerschaft wird um Spenden gebeten. "Literarisches Cabaret und Sprachexperimente von Konrad Bayer" stehen im Mittelpunkt einer szenischen Lesung am Samstag, 23. November, in der "Arena-Bar". Das wortreiche "Happening" mit der Schauspielgruppe "Teatro Caprile" fängt um 20.00 Uhr an. Von "Der sechste Sinn" bis zu "Kasperl auf dem elektrischen Stuhl" werden Elemente aus verschiedensten Werken Bayers neu zusammengefügt und unter dem Titel "Bis die Sonne brennt" in einem unzeitgemäßen und dennoch reizvollen Nachtklub-Ambiente dargeboten. Der Kartenpreis ist 12 Euro. Nähere Informationen zu beiden Veranstaltungen:

"Aktionsradius Wien", Telefon 332 26 94, E-Mail:

office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Verein "Aktionsradius Wien":

www.aktionsradius.at

Schauspielgruppe "Teatro Caprile":

www.teatro.caprile.at.tf

