Nokia stellt MixRadio mit Play Me vor - den unkompliziertesten Musikdienst weltweit

Neuer, weltweit verfügbarer Dienst bietet personalisierten Radiosender auf Knopfdruck

Nokia führte heute Nokia MixRadio mit Play Me in 31 Ländern auf der ganzen Welt ein. Der kostenlose Musik-Streaming-Dienst merkt sich die Hörgewohnheiten seiner Anwender, um auf Knopfdruck einen personalisierten Radiosender zu liefern.

Nokia MixRadio baut auf dem viel gepriesenen Nokia Music Streaming-Dienst auf, der 2011 eingeführt wurde, und der Musik unterwegs zu einem optimierten Erlebnis macht. Durch die neue "Play Me"-Schaltfläche gelangen Benutzer direkt zur Musik - einem personalisierten Radiosender, der auf jeden einzelnen Benutzer abgestimmt ist.

Durch seine einfachen Funktionen "Daumen nach oben", "Daumen nach unten" und "Favoriten", mithilfe derer die angebotene Musikauswahl zusammengestellt wird, erleichtert Nokia MixRadio die Personalisierung für seine Benutzer. Dieser Dienst bietet auch Hunderte von Musikmixe von Experten und Promis, die keine Werbung enthalten und für die weder Anmeldung noch Abonnement erforderlich sind. Die Musikmixe können gespeichert und offline angehört werden, wenn kein Signal zur Verfügung steht, wie beispielsweise während U-Bahn-Fahrten. Auf diese Weise können zudem Datenmengen und Kosten reduziert werden.

Jyrki Rosenberg, VP und Head von Nokia Entertainment, erklärte:

"Heute konkretisieren wir unser Ziel - die Bereitstellung des unkompliziertesten persönlichen Radio-Streaming-Dienstes, den auf dem Markt erhältlich ist. Nokia MixRadio vereint Einfachheit mit einem unglaublichen Mass an Personalisierung und bietet einen ersten mobilen Ansatz, der jedem helfen wird, neue Musik kostenlos zu geniessen und zu entdecken, und zwar nicht nur dem passionierten Musikfan."

Er fügte weiterhin hinzu: "Es ist genau so einfach wie das Radio einzuschalten, nur dass Sie am Steuer sitzen - einmal Play Me berühren, bietet Ihnen Ihren eigenen, persönlichen Radiosender ohne Werbung, Anmeldungen oder Abonnements. Sie können sogar Lieder, die Ihnen nicht gefallen, einfach überspringen und Ihren Radiosender mithilfe der einzigartigen Funktionen "Daumen nach oben" und "Daumen nach unten" Ihrer Vorlieben entsprechend aufbauen."

Nile Rodgers, Musiklegende und Produzent von Chic und dem Welthit Get Lucky von Daft Punk, war bei der Einführungsveranstaltung von Nokia MixRadio in New York dabei und kündigte eine Reihe exklusiver Sammlungen an, die er zusammengestellt und über die neue Funktion MixSharing zur Verfügung gestellt hat. Mit dieser Funktion können drei komplette Titel eines Musikmixes mit Freunden per Social Media oder SMS geteilt werden, die man dann kostenlos online unter http://www.mixrad.io anhören kann.

Nile sagte über den Dienst: "Schon immer haben die meisten Menschen im Radio neue Musik entdeckt, doch das Format hat sich seit den 50er Jahren nicht wirklich verändert. Ich liebe MixRadio, weil es Radio für die digitale Generation ist - unkompliziert, direkt und einzigartig. Und durch MixSharing können Leute ihren eigenen Radiosender ins Leben rufen und auf Sendung gehen lassen! Wenn mehr Menschen tolle Musik entdecken, dann ist das immer gut."

Nokia MixRadio mit Play Me steht ab sofort Besitzern eines Nokia Lumia in 31 Ländern zur Verfügung und ist damit der am weitesten verbreitete Streaming-Dienst weltweit. Mit neuem Logo und neuem Look steht der Dienst ab heute unter http://www.windowsphone.com/store zum Download bereit.

Anmerkungen an die Redaktionen

- Die Personalisierung erfolgt durch die Erfassung und Auswertung der Hörgewohnheiten der Benutzer. Ein Benutzerprofil wird auf Grundlage der Hörgewohnheiten angelegt. Das Benutzerprofil wird anhand einer Liste von Kriterien entwickelt, die durch jede Aktion des Benutzers weiterentwickelt wird. Hierzu gehören Informationen, wie oft der Benutzer den jeweiligen Interpreten hört oder Titel überspringt sowie die Favoritenlisten. Der Dienst liest auch Musikmixe auf lokalen und Desktop-Laufwerken ein und analysiert gekaufte Titel. Wenn ein Benutzer PlayMe berührt, werden fünf "Seed Tracks" aufgrund des von dem Dienst angelegten Profils ausgewählt und an unseren Partner EchoNest versendet. Diese stellen daraufhin eine dynamische Mischung aus einem Katalog von 26 Millionen Titeln weltweit zusammen.

- Nokia Mix Radio ist in Australien, Österreich, Brasilien, Kanada, China, Finnland, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Malaysia, Mexiko, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Saudi Arabien, Südafrika, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz, Thailand, der Türkei, den VAE, Vietnam, Grossbritannien und den USA erhältlich.

- Aus "Nokia Music" wird künftig "Nokia MixRadio" - ein Name, der für das gesamte Musikangebot Nokias steht. Die Markteinführung von "Nokia MixRadio" geht mit einem neuen Logo und einer neuen Markenidentität einher.

Über Nokia

Nokia ist globaler Marktführer im Bereich mobile Kommunikation. Die Produkte des Unternehmens sind grundsätzlicher Bestandteil im Leben von Menschen auf der ganzen Welt. Täglich benutzen 1,3 Milliarden Menschen ihr Nokia, um Erfahrungen festzuhalten und zu teilen, um Informationen zu erhalten, sich zurechtzufinden oder einfach miteinander zu kommunizieren. Durch seine Innovationen in Technik und Design ist Nokia zu einer der bekanntesten Marken der Welt geworden. Weitere Informationen finden Sie hier:

http://www.nokia.com/about-nokia

Über Nokia MixRadio

Nokia MixRadio liefert Verbrauchern ihren eigenen, persönlichen Radiosender: einzigartige Mischungen gestreamter Musik, die auf den individuellen Geschmack zugeschnitten sind. Es stehen auch Tausende von Musikmixen zur Verfügung, die von einem Expertenteam von Musikern aus einem Katalog von 26 Millionen global und lokal verfügbaren Titeln aus einer weitreichenden Auswahl an Genres zusammengestellt wurden. Nokia MixRadio kann kostenlos genutzt werden und enthält keinerlei Werbung, erfordert keine Anmeldung oder den Kauf eines Abonnements und bietet den Benutzern die Möglichkeit, Musikmixe herunterzuladen und offline zu hören. Darüber hinaus bietet Nokia MixRadio mit MixSharing die Möglichkeit, Musikmixe über Social Media, per E-Mail oder SMS zu teilen, sodass Benutzer noch mehr hervorragende Musik entdecken und geniessen können.

Weitere Informationen finden Sie unter nokia.com/mixradio oder folgen Sie #nokiamixradio

Über Nile Rodgers

Nile Rodgers ist Musiker, Songwriter und Produzent und gründete die Band CHIC. Zu seinen Hits gehören unter anderen "Dance, Dance, Dance", "Everybody Dance", "I Want Your Love", "Le Freak (Aw Freak Out!)", "Good Times", "He's The Greatest Dancer", "We Are Family", "I'm Coming Out", "Upside Down", "Like A Virgin", "Lets Dance", um nur einige zu nennen. Darüber hinaus hat Nile einige der grössten Hits von Madonna, David Bowie, Duran Duran und Diana Ross produziert. Dieses Jahr hat er die Songs "Song of the Summer" sowie Daft Punks "Get Lucky" mitgeschrieben und mitgespielt. Der Song von Daft Punk hat Rekorde gebrochen und war in über 50 Ländern die Nummer 1.

