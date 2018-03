Punsch und Kekse in der PFOTENHILFE Lochen

Der Advent wird mit weihnachtlichen Rezepten und warmen Getränken eingeläutet

Lochen am See (OTS) - Dass die Weihnachtszeit bereits begonnen hat, merkt man nicht nur an bereits überfüllten Einkaufszentren, sondern auch an den weihnachtlichen Aktionen der Pfotenhilfe Lochen. Im bereits bekannten "Rezept der Woche", das regelmäßig auf www.pfotenhilfe.org veröffentlicht wird, wird ab kommender Woche jeweils ein einfach zuzubereitendes weihnachtliches Getränk wie Punsch oder Glühwein vorgestellt. Auch spezielle Gerichte zum Nachkochen kommen natürlich nicht zu kurz.

Zusätzlich zu den monatlich angebotenen Führungen finden im Dezember auch spezielle Adventsführungen durch die Pfotenhilfe Lochen mit anschließender Punschausschank statt. " Ab 1. Dezember können Sie uns an jedem Adventwochenende zwischen 12 Uhr und 16 Uhr besuchen. Zu jeder vollen Stunde führt Sie unsere Besucherbetreuerin über den winterlichen Hof." berichtet Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe Lochen. Im Anschluss daran können sich die Besucher sonntags gerne bei einem Becher Punsch aufwärmen.

