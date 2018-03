Magna International Inc. veranstaltet Investorentag

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) - Magna International Inc. Magna International Inc. veranstaltet am Donnerstag, den 21. November 2013 einen Investorentag mit Präsentationen von Führungskräften und Managern der einzelnen Betriebseinheiten. Die Veranstaltung findet ab 8:30 EST im Grand Hyatt Hotel, in der Park Avenue bei der Grand Central Station in New York City statt. Sie wird live als Webcast übertragen und ist auf http://www.magna.com im Abschnitt "Investoren" unter dem Kalender mit "Veranstaltungen und Investitionen" abrufbar. Im Anschluss an die Investorenveranstaltung haben Vertreter der lokalen Medien die Gelegenheit, ab 15:00 EST an einer Einweisung durch die Geschäftsleitung sowie einer Besichtigung unserer Produktdisplays teilzunehmen.

ÜBER MAGNA

Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit 312 Fertigungsbetrieben und 87 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 29 Ländern. Wir haben über 125.000 Mitarbeiter, die bestrebt sind, unseren Kunden mit Hilfe innovativer Prozesse sowie Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einen überdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Produktpalette umfasst Karosserien, Fahrwerke, Innen- und Aussenteile, Sitze, Antriebsstränge, Elektronik, Spiegel, Verschlüsse, Dachsysteme und Module sowie die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Für weitere Informationen über Magna besuchen Sie unsere Website http://www.magna.com.

Weitere Informationen:

Louis Tonelli, Vize-Präsident, Investor Relations unter +1-905-726-7035. Für Webcast-Fragen und/oder Medienanmeldung wenden Sie sich bitte an Nancy Hansford unter +1-905-726-7108.