EANS-Adhoc: S IMMO AG / Periodenergebnis auch im dritten Quartal gesteigert

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftszahlen/Bilanz/9-Monatsbericht

21.11.2013

S IMMO AG: Periodenergebnis auch im dritten Quartal gesteigert

EBT um 12,7 % erhöht

Attraktive FFO-Rendite von 11,6 %

Periodenergebnis weiter auf EUR 21,4 Mio. gesteigert

Höheres Jahresergebnis 2013 und steigende Dividende erwartet Die börsennotierte S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) war auch im

dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres sehr erfolgreich. Relevante Kennzahlen wie das Bruttoergebnis, das EBT und die Funds From Operations konnten im Vergleich zur Vorjahresperiode erneut gesteigert werden.

Sehr zufriedenstellende Entwicklung beim Bruttoergebnis

Die Gesamterlöse der S IMMO AG betrugen in den ersten drei Quartalen 2013 EUR 145,3 Mio. (Q3 2012: EUR 146,3 Mio.). Die darin enthaltenen Mieterlöse reflektieren die getätigten Immobilienverkäufe erwartungsgemäß und belaufen sich auf EUR 88,3 Mio. (Q3 2012: EUR 89,5 Mio.). Während sich das Immobilienportfolio planmäßig seit Jahresbeginn um mehr als 4 % verringerte, sanken die Mieterlöse lediglich um 1,3 %. In den ersten drei Quartalen reduzierten sich die Aufwendungen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 8,8 % auf EUR 45,9 Mio. Das gestiegene Bruttoergebnis aus der Hotelbewirtschaftung sowie die geringeren Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung konnten die Reduktion der Mieterlöse überkompensieren und führten insgesamt zu einem höheren Bruttoergebnis von EUR 81,3 Mio. (Q3 2012: EUR 77,8 Mio.). Das entspricht einer Verbesserung von 4,6 %.

Erfolgreiche Verkäufe

Für das Jahr 2013 plant die S IMMO Immobilienveräußerungen im Wert von rund EUR 100 Mio. Die Verkäufe in der Berichtsperiode setzten sich aus zwei Eigentumswohnungen, vier Wohnobjekten und einer Geschäftsimmobilie zusammen. Alle veräußerten Gebäude befanden sich in Österreich und Deutschland. Die Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien betrugen per 30.09.2013 EUR 90,9 Mio. (Q3 2012: EUR 130,1 Mio.). Daraus ergibt sich ein Veräußerungsgewinn von EUR 5,1 Mio. (Q3 2012: EUR 9,7 Mio.). Gegenüber den Schätzwerten per 30.09.2012 betrug der Veräußerungsgewinn EUR 10,1 Mio.

Periodenergebnis weiter gesteigert

Neben den immobilienbezogenen Aufwendungen konnte auch der Verwaltungsaufwand erneut gesenkt werden und belief sich zum Quartalsultimo auf EUR 11,0 Mio. (Q3 2012: EUR 12,2 Mio.), was einer Senkung von 9,5 % entspricht. Das EBITDA erhöhte sich und betrug EUR 75,4 Mio. (Q3 2012: EUR 75,3 Mio.). Per 30.09.2013 wurden Immobilien mit einem Verkehrswert von EUR 49,9 Mio. als "zur Veräußerung gehalten" klassifiziert. Die in den Verträgen enthaltenen Verkaufspreise liegen EUR 14,3 Mio. über den Schätzwerten zum 30.06.2013, die Immobilien wurden daher entsprechend aufgewertet. Gleichzeitig waren Wertminderungen für Budapester Büroimmobilien notwendig. Insgesamt ergab sich ein Bewertungsergebnis von EUR 4,0 Mio. (Q3 2012: EUR 5,5 Mio.) und in der Folge ein EBIT von EUR 72,1 Mio. (Q3 2012: EUR 73,9 Mio.).

Das Finanzergebnis konnte in den ersten drei Quartalen 2013 unter anderem auf Grund des gesunkenen Kreditvolumens um 9,8 % verbessert werden und betrug EUR -37,7 Mio. (Q3 2012: EUR -41,8 Mio.). Das Finanzergebnis enthält auch nicht cashwirksame Effekte aus der Bewertung von Derivaten und Fremdwährungen von insgesamt EUR -0,6 Mio. (Q3 2012: EUR -1,7 Mio.). Das verbesserte Finanzergebnis führte in weiterer Folge zu einem um 12,7 % gesteigerten EBT und belief sich auf EUR 25,6 Mio. (Q3 2012: EUR 22,7 Mio.). In Summe konnte das Periodenergebnis im Vergleich zum dritten Quartal 2012 um 5,2 % auf EUR 21,4 Mio. (Q3 2012: EUR 20,4 Mio.) erhöht werden.

Nummer eins in Sachen Effizienz

Die positive Entwicklung der Kennzahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung spiegelt sich auch in höheren Funds From Operations (FFO) wider. Der FFO wurde gegenüber dem dritten Quartal 2012 um 10,6 % auf EUR 27,5 Mio. (Q3 2012: EUR 24,9 Mio.) gesteigert. Im Verhältnis zur Börsenkapitalisierung von EUR 315,4 Mio. per 30.09.2013 ergibt sich eine sehr attraktive FFO-Rendite von 11,6 %. Die erwähnten Kosteneinsparungen führten zu einer weiteren Steigerung des Net Operating Income (NOI), welches per 30.09.2013 EUR 76,7 Mio. (Q3 2012: EUR 72,7 Mio.) ausmachte. Per Quartalsultimo stieg der operative Cashflow um 10,7 % auf EUR 75,2 Mio. (Q3 2012: EUR 68,0 Mio.). In den ersten drei Quartalen 2013 konnten sowohl der Buchwert je Aktie (Bilanz-NAV) als auch der EPRA-NAV erneut gesteigert werden. So belief sich der Buchwert per 30.09.2013 auf EUR 7,62 (31.12.2012: EUR 7,17) je Aktie, während der EPRA-NAV auf EUR 9,45 (31.12.2012:

EUR 9,18) je Aktie erhöht wurde.

Kapitalmarkt

Die S IMMO Aktie konnte in den letzten Monaten das tägliche Handelsvolumen deutlich steigern, die Performance blieb aber per Quartalsultimo noch im gedämpften Bereich von -3,7 %. Berücksichtigt man die Dividendenausschüttung, liegt die Performance seit Jahresbeginn bei -0,6 %. Die S IMMO AG setzte im dritten Quartal ihre Rückkauf-Programme für die S IMMO Aktie und den S IMMO INVEST Genussschein fort.

Seit Oktober 2013 ist bei der S IMMO Aktie ein Aufwärtstrend sowohl beim Kurs als auch beim gehandelten Volumen zu bemerken. Unterstützt wird diese positive Entwicklung durch zwei neue Analysen, die beide eine Kaufempfehlung aussprechen und das Potenzial der S IMMO Aktie hervorstreichen. Das durchschnittliche Kursziel aller sechs Analysen liegt bei EUR 5,915. Aktuell notiert die Aktie bei EUR 5,050(Schlusskurs vom 20.11.2013).

Ausblick 2013 bestätigt

In den kommenden Monaten liegt das Hauptaugenmerk der S IMMO AG auf dem boomenden Wohnimmobilienmarkt in Deutschland. Einerseits wird das Unternehmen in Berlin und Hamburg selektive

Verkäufe durchführen, andererseits prüft es derzeit unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten in Berlin. Das Management erwartet auch für das vierte Quartal eine starke Entwicklung. Für das Gesamtjahr 2013 rechnet die S IMMO AG mit einem im Vergleich zur Vorjahresperiode verbesserten Ergebnis, das eine weitere Erhöhung der Dividende gerechtfertigt erscheinen lässt.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2013 - 30.09.2013 in EUR Mio. / Fair Value-Methode

|01 - 09/2013 |01 - 09/2012 | |Erlöse |145,3 |146,3 | | davon Mieterlöse |88,3 |89,5 | | davon Betriebskostenerlöse |27,9 |27,3 | | davon Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung |29,2 |29,5 | |Sonstige betriebliche Erträge |4,6 |5,1 | |Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung |-45,9 |-50,3 | |Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung |-22,8 |-23,3 | |Bruttoergebnis |81,3 |77,8 | |Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien |90,9 |130,1 | |Buchwerte veräußerter Immobilien |-85,8 |-120,4 | |Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien |5,1 |9,7 | |Verwaltungsaufwand |-11,0 |-12,2 | |Ergebnis vor Steuern, Immobilienbewertung, |75,4 |75,3 | |Abschreibungen und Finanzergebnis (EBITDA) | | | |Abschreibungen |-7,2 |-6,8 | |Ergebnis aus der Immobilienbewertung1) |4,0 |5,5 | |Betriebsergebnis (EBIT) |72,1 |73,9 | |Finanzergebnis |-37,7 |-41,8 | |Genussscheinergebnis |-8,8 |-9,4 | |Ergebnis vor Steuern (EBT) |25,6 |22,7 | |Ertragssteuern |-4,2 |-2,3 | |Periodenüberschuss |21,4 |20,4 | | davon den Anteilseignern der Muttergesellschaft|19,6 |19,3 | |zuordenbar | | | | davon den Minderheitsgesellschaftern zuordenbar|1,8 |1,1 | | | | | |Ergebnis je Aktie (in EUR) |0,29 |0,29 | 1) Enthält EUR 14,3 Mio. Aufwertungserträge aus bereits unterzeichneten Verkaufsverträgen. |Immobilienkennzahlen | |30.09.2013 | |Bestandsobjekte |Anzahl |213 | |Gesamt-Nutzfläche |m2 |1.277.309 | |Brutto-Mietrendite |% |6,9 | |Vermietungsgrad |% |89,6 |

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: S IMMO AG Friedrichstraße 10 A-1010 Wien Telefon: +43(0)50100-27550 FAX: +43(0)050100-927559 Email: office @ simmoag.at WWW: www.simmoag.at Branche: Immobilien ISIN: AT0000652250 Indizes: ATX Prime, IATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Investor Relations:

Andreas J. Feuerstein

Phone: +43(0)50100-27556

Fax: +43(0)05100-927556

E-mail: andreas.feuerstein @ simmoag.at

www.simmoag.at

Corporate Communications:

Bosko Skoko

Phone: +43(0)50100-27522

Fax: +43(0)05100-927522

E-mail: bosko.skoko @ simmoag.at

www.simmoag.at