In One Riverside Park beginnt der Verkauf

(PRN) - - Neuestes Gebäude von Extell Development im Apartmentkomplex Riverside South

New York (ots/PRNewswire) - Die Extell Development Company hat heute den offiziellen Beginn des Verkaufs der Wohnungen in One Riverside Park bekannt gegeben, dem neuesten Gebäude mit luxuriösen Eigentumswohnungen im Apartmentkomplex Riverside South. One Riverside verfügt über eine beeindruckende Aussicht über den Hudson River und die Innenarchitektur der 219 luxuriösen Eigentumswohnungen wurde von Designer Shamir Shah gestaltet.

(Abbildung: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131119/NY20066)



"Die Penthousewohnungen in One Riverside nehmen eine ganze Etage ein, verfügen über nahezu 100 Fuß Vorderfront mit Aussicht auf den Fluss und sind deswegen wirklich phänomenal", sagte Beth Fisher, Senior Managing Director der Corcoran Sunshine Marketing Group. "Die West Side von Manhattan weist einen echten Mangel großer Wohneinheiten auf und wir erwarten eine extrem hohe Nachfrage."

One Riverside wurde vom preisgekrönten Architekturbüro Goldstein Hill & West Architects entworfen und befindet sich an der Kreuzung von 50 Riverside Boulevard und 62nd Street. Manhattans Upper West Side erlebt eine neue Klasse eleganten Wohnens am Ufer. Die Fassade des Gebäudes ist aus Glas und Kalkstein und fügt sich in die moderne Ästhetik des Viertels Riverside South ein.

Shamir Shah hat der Innenarchitektur von One Riverside eine warme und moderne Eleganz verliehen. In der Lobby werden großzügig natürliche Materialien wie Travertin verwendet, die mit dekorativen Metallarbeiten und einem speziell angefertigten mundgeblasenen Lüster akzentuiert werden. Viele der Wohnungen verfügen über bodentiefe Fenster mit Ausblick auf Hudson River, Riverside Park und die Skyline von Manhattan. One Riverside bietet Grundrisse für eine ganze Palette von Interessenten. Die Wohneinheiten verfügen über ein bis sieben Schlafzimmer. Zudem gibt es fünf Penthouses, die jeweils eine gesamte Etage belegen und bei atemberaubender Aussicht mehr als 6.000 Quadratfuß Wohnfläche bieten. Zudem existieren zwei einzigartige Maisonettewohnungen, die jeweils über einen privaten Pool mit 29 Fuß Länge und 12 Fuß Breite verfügen. Im 17. Stock befindet sich ein weiteres Apartment mit privatem Pool von 29 Fuß Länge und 12 Fuß Breite.

Potenzielle Käufer erhalten die "Extell Choice" aus zwei maßgeschneiderten Küchen - hell oder dunkel - mit speziell angefertigten Schränken, Arbeitsplatten und Wandverkachelung. Alle Küchen verfügen über eine hochklassige Ausstattung mit Geräten von Miele. Der gesamte Boden aller Apartments ist mit europäischer weißer Eiche parkettiert. In den Hauptbadezimmern finden sich großzügige Badewannen, doppelte Waschbeckenschränke und separate Duschen mit Glasabtrennung.

Das luxuriöse Apartmenthaus verfügt über mehr als 50.000 Quadratfuß Lifestyle-Einrichtungen, darunter LA PALESTRA, einen Fitnessclub und Spa von 40.000 Quadratfuß mit Pool von 75 Fuß Länge, Kletterwand von 38 Fuß Höhe, Basketball- und Squashplätzen, zwei Bowlingbahnen, Lounge und Golfsimulator. Der Club bietet zudem Kurse, Personal Training und Kinesis an. Das Spa verfügt über Umkleideräume, Sauna und Dampfsauna und Räume für private Behandlungen.

One Riverside wird über weitere Lifestyleeinrichtungen verfügen, darunter über einen von Kidville designten Indoor-Spielplatz, einen Funktionsraum mit kompletter Küche, ein privates Kino, eine Lounge für die Bewohner und einen von einem Gartenarchitekten gestalteten Hof. In der Lobby sitzt rund um die Uhr ein Doorman und es gibt Conciergeservice. Zudem steht eine Parkgarage zur Verfügung.

Riverside South befindet sich in fußläufiger Entfernung von vielen der wichtigsten kulturellen Attraktionen New Yorks und einiger der besten Restaurants und Geschäfte der Stadt. Riverside Park South bietet 21 Acre Sport- und Spielplätze, Plazas, Piers und Gärten mit direktem Zugang für die Bewohner.

Den Abschluss des Apartmentkomplexes Riverside South wird das Riverside Center bilden, welches dem Viertel nach Fertigstellung mehr als 100.000 Quadratfuß Einkaufs-, Restaurant- und Servicefläche zur Verfügung stellt. Hinzu kommen eine öffentliche Schule bis zur Sekundarstufe und 3,2 Acre Grünfläche.

Das Verkaufs- und Designcenter befindet sich an der Adresse 425 Freedom Place South an der Ecke 62nd Street. Die Preise betragen zwischen 1 Million und 25 Millionen US-Dollar und der Bezug ist für das Jahr 2015 angesetzt. Weitere Informationen und Besichtigungstermine erhalten Sie bei der Corcoran Sunshine Marketing Group unter +1-212-663-7873 oder besuchen Sie www.OneRiversidePark.com.

Web site: http://www.OneRiversidePark.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Rubenstein Associates, Michael George, +1-212-843-9273,

mgeorge @ rubenstein.com oder Anna LaPorte, +1-212-843-8048,

alaporte @ rubenstein.com