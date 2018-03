Wien unter den besten Studentenstädten weltweit

London (ots/PRNewswire) - Wien ist unter den 50 besten Städten für Studenten weltweit. In dem heute veröffentlichtem Ranking der QS Best Student Cities

führt Paris zum

zweiten Mal die Liste an, gefolgt von London mit nur zwei Punkten Abstand. Als einzige Stadt aus Österreich belegt Wien in diesem Jahr Platz 15.

Das Städteranking wurde vom Team der jährlichen QS World University Rankings erstellt und basiert auf fünf Säulen, die in weitere Kriterien gegliedert sind: Universitätsranking, Mix der Studenten, Lebensqualität, Arbeitgeber vor Ort und Bezahlbarkeit.

Die gelisteten Städte mussten zur Teilnahme in den Rankings zwei Bedingungen erfüllen. So wurden nur Städte mit einer Einwohnerzahl von über 250.000 berücksichtigt. Zweites Kriterium ist, dass mindestens zwei ansässige Universitäten in den QS World University Rankings auftreten. Insgesamt erfüllten 98 Städte weltweit diese Bedingungen, wovon 50 in dem neuen Ranking vertreten sind.

In diesem Jahr wurden die Bewertungskriterien von 12 auf 14 Faktoren erweitert. Hinzugefügt wurde der Globalization and World Cities Index (GaWC), erstellt von der University of Loughborough, als Indikator der Lebensqualität sowie der iPad Index, erstellt durch Commsec, als Hinweis auf die Bezahlbarkeit.

In dem Ranking sind insgesamt 30 Länder vertreten, wobei die USA mit sieben Städten gelistet sind, gefolgt von Australien mit sechs und Kanada und Grossbritannien mit jeweils drei Städten.

Neu dabei sind in diesem Jahr Oslo (Norwegen), Auckland (Neuseeland) und Prag (Tschechien).

QS Best Student Cities Rankings 2014 - Top 10

RANG 2014 RANG 2012 STADT 1 1 PARIS 2 2 LONDON 3 12 SINGAPUR 4 6 SYDNEY =5 4 MELBOURNE =5 7 ZÜRICH 7 19 HONG KONG 8 3 BOSTON 9 10 MONTREAL 10 13 MÜNCHEN

Ben Sowter, Forschungsleiter bei QS, sagt: "Die neue Methodologie des Rankings bringt Wien in diesem Jahr auf einen hervorragenden 15. Platz. In der Kategorie Lebensqualität führt Wien sogar die Liste an und erreicht dort die maximalen hundert Punkte. Mit 88 Punkten im Bereich Studenten schneidet die Stadt auch hier sehr gut ab und ist somit ein weltweit äusserst attraktiver Studienort."

Sowter erläutert: "Studenten sind heute international mobiler als je zuvor und unser Ziel ist es, deren Horizont zu erweitern und Optionen zu zeigen, die sie bisher vielleicht noch nicht berücksichtigt haben. Die zwei zusätzlichen Indikatoren sollen dazu noch mehr Einblick in die Entscheidung für eine Stadt bringen: der GaWC zeigt den Einfluss der Stadt aus globaler Perspektive, während der iPad Index als Anzeichen dient, in welcher Höhe Lebenskosten und Kosten für Unterhaltungselektronik liegen."

Er fügt hinzu: "Die QS Best Student Cities bieten Studenten neben den Rankings, die auf Universitäten fokussiert sind, ein weiteres Hilfsmittel. Denn letztendlich ist die Studienerfahrung auch massgeblich von dem Ort beeinflusst, speziell für internationale Studenten."

Die vollständige Liste der 50 besten Studentenstädte sowie die Methodologie sind auf TopUniversities.com/StudentCities veröffentlicht.

