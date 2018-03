Puritan Medical Products erhält zwei neue Patente für beflockte Tupfer in Australien

(PRN) - -- Internationaler Hersteller verfügt damit über acht Produkt- und Verfahrenspatente für beflockte Tupfer.

Guilford, Maine (ots/PRNewswire) - Puritan Medical Products, Nordamerikas größter Hersteller von Probenahmeprodukten, hat zwei neue australische Patente für seine hochleistungsfähigen beflockten Tupfer erhalten, wie der Produzent von Einweg-Medizinprodukten heute bekannt gab.

Die Patente für den HydraFlock®-Tupfer (Nr. 2010341422) und den PurFlock Ultra®-Tupfer (Nr. 2010341421) sind das siebte und achte internationale Patent, die Puritan verliehen wurden. Puritan verfügt über Produkt- und Verfahrenspatente für seine beflockten Tupfer in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa, weitere Patente sind in China und Japan anhängig.

"Die fortgesetzte Anerkennung unserer innovativen Produkte und Verfahren spricht für den Einfallsreichtum unseres Forschungs- und Entwicklungsteams", sagte Timothy Templet, EVP für globalen Absatz bei Puritan. "Um den sich ständig ändernden Ansprüchen unserer diversen Kundenbasis zu entsprechen, werden wir auch künftig in Ausrüstung und Ressourcen für weitere Innovation investieren - und damit dazu beitragen, die Patientenversorgung Schritt für Schritt zu revolutionieren."

Die HydraFlock®- und PurFlock Ultra®-Tupfer von Puritan unterscheiden sich von anderen beflockten Tupfern durch ihre besondere Mikrostruktur und das proprietäre Beflockungsverfahren, die für hervorragende Absorption und schnellere Auswaschung der Probe ohne Einführung zusätzlicher Fasern sorgen, was die Präzision des Tupfertests beeinträchtigen kann.

Die Tupfer können einzeln oder als Teil der Transportsysteme für Viren und Bakterien von Puritan bezogen werden. Die beflockten HydraFlock®-Tupfer werden mit den Flüssigamies-Bakterientransportsystemen von Puritan kombiniert, die speziell für benutzerfreundliche Entnahme und Transport klinisch signifikanter Bakterien konzipiert wurden. Die beflockten PurFlock Ultra®-Tupfer werden mit den unter dem neuen Namen UniTranz-RT(TM) angebotenen universellen Transportsystemen für Entnahme, Konservierung und Transport von Viren, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasmen bei Raumtemperatur verwendet.

Informationen zu Puritande.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@2001ad8bPuritan Medical Products Co, LLC ist Nordamerikas größter Hersteller von medizinischen und diagnostischen Einwegprodukten. Puritan produziert über 35 Arten von Probenahmeprodukten, darunter seine patentierten beflockten Tupfer und die mit Medium gefüllten Transportsysteme.



Puritans hauseigenes, hochmodernes Mikrobiologielabor entspricht den strengsten Qualitätssicherungssystemen der USA. Die gesamte Forschung und Entwicklung, Produkttests, Zulassung und Freigabe finden am Standort von Puritan in Guilford, ME, USA statt, zu dem auch eine eigene Medienherstellung und eine Compounding-Einrichtung gehören, um den vielfachen Kundenansprüchen gerecht zu werden.

