Marihart als Präsident der IV-Niederösterreich wiedergewählt - Kooperationsabkommen mit Land Niederösterreich erneuert

Als seine Vizepräsidenten wurden KR Dieter Lutz, Dr. Peter Pichler und Thomas Salzer vom IV-NÖ-Vorstand bestätigt

St. Pölten (OTS/PdI) - In seiner Antrittsrede verwies DI Johann Marihart auf zahlreiche Erfolge der vergangenen Präsidiumsperiode. Als besonderes Erfolgsmodell bezeichnete er die Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich, auf deren Basis zahlreiche Maßnahmen und Projekte in den Bereichen "generelle industrielle Rahmenbedingungen", "Forschung, Technologie und Innovation", "Bildung und Qualifikation" und "Infrastruktur" umgesetzt wurden. Niederösterreichs Industrie sei verantwortlich für rund 300.000 Arbeitsplätze, für mehr als ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleitung, für 54 Prozent der Wertschöpfung und für mehr als 60 Prozent der Investitionen in Forschung und Entwicklung. "Zahlen, die eine klare Sprache sprechen. Sie erinnern uns daran, dass wir es uns nicht leisten können, die Industrie als Wachstums- und Wohlstandsmotor zu vernachlässigen", so der wiedergewählte IV-NÖ-Präsident.

Zukunftsaufgaben anpacken - Reformen umsetzen

"Wir können nicht ewig von früheren Erfolgen und damit von der Substanz leben. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und die Zukunftsaufgaben anpacken. Österreich kann sich keine weiteren fünf Jahre ohne tiefgreifende Veränderungen leisten", betonte Marihart in seiner Rede in Richtung der zukünftigen Bundesregierung: "Schönreden sowie das Verdrängen und Ignorieren der Herausforderungen für unser Land sind fehl am Platz. Jetzt ist Tatkraft, Veränderungsbereitschaft und Ehrlichkeit gefragt." Angesichts der aktuellen Verhandlungen für eine neue Bundesregierung forderte der wiedergewählte IV-Niederösterreich-Präsident von der österreichischen Politik auf Bundes- und Landesebene ein Zeichen der Generationengerechtigkeit durch strukturelle Veränderungen und einen klugen sowie nachhaltigen Budgetkurs, eine Senkung der Arbeits- und Arbeitszusatzkosten, eine rasche Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters, die Entlastung der heimischen Betriebe von überbordernder Bürokratie und mehr Mittel für Zukunftsbereiche (Forschung und Entwicklung, Innovation, Infrastruktur und Bildung). "Jedes Unternehmen ist permanent gefordert seine Strukturen möglichst effektiv und effizient zu gestalten sowie Synergieeffekte zu nutzen. Dies muss natürlich auch für staatliche Strukturen in ihrer Leistungserbringung gelten. Nur wenn wir strukturell gegensteuern, können wir Produktivität und Wohlstand halten", so Marihart.

LH Dr. Erwin Pröll: "Erfolgreiches Industrieland Niederösterreich"

In seiner Festrede verwies Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll auf die beeindruckende Entwicklung Niederösterreichs in den vergangen Jahren - mit kontinuierlich über dem Österreich-Schnitt liegenden Wachstumsraten. Einen wesentlichen Anteil an dieser Leistung trage dabei die blau-gelbe Industrie. "Sie ist der Motor für Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung, dessen Kraft auch weit über die Landesgrenzen hinaus reicht. Wir dürfen daher zu Recht stolz auf Niederösterreich als erfolgreiches Industrieland sein", betonte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll: "Um diesen Erfolg nachhaltig zu sichern und den Herausforderungen der nächsten Jahre gewachsen zu sein, wird die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes auch weiterhin Top-Priorität haben." Besonderer Fokus liege dabei in den Bereichen Bildung und Ausbildung, industrielle Rahmenbedingungen sowie Forschung, Technologie und Innovation.

Kooperationsabkommen erneuert

Die niederösterreichische Wirtschaftspolitik ist gekennzeichnet von den Zielen Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Absicherung und Ausbau von hochwertigen Arbeitsplätzen, Erhöhung der Wertschöpfung der NÖ Wirtschaft sowie der Positionierung als Technologiestandort. Diese wirtschaftspolitisch wichtigen Ziele bildeten die Grundlage für das im Jahr 2007 zwischen dem Land Niederösterreich und der Industriellenvereinigung Niederösterreich abgeschlossene Kooperationsabkommen zum Wohle des blau-gelben Industrie- und Arbeitsplatzstandortes. Im Zuge dieser Kooperation wurde in den vergangenen Jahren das "industriepolitische Strategieprogramm für Niederösterreich" gemeinsam mit weiteren Partnern erarbeitet sowie zahlreiche Maßnahmen und Projekte gemeinsam umgesetzt. "Den erfolgreichen Weg der Zusammenarbeit wollen wir auch in Zukunft gehen. Das Land Niederösterreich versteht sich dabei als verlässlicher Partner der Industrie", so Landeshauptmann Pröll. "Unter den aktuellen Vorzeichen können unsere Betriebe nur dann erfolgreich agieren, wenn sie an ihrem Standort die richtigen Rahmenbedingungen vorfinden. Mit der Erneuerung des Kooperationsabkommens nehmen wir daher eine Weichenstellung in den wesentlichen Standortfragen vor", so Marihart, der weiters die Ambitionen der IV-Niederösterreich erläutert: "Wir möchten den bereits begonnenen Prozess intensivieren, neue Initiativen starten und damit den Standort stärken." Ziel der Zusammenarbeit sei es, die internationale Konkurrenzfähigkeit der Betriebe zu stärken, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

Industrietechniker Diplom verliehen

Im Rahmen der IV-Mitgliederversammlung zeichnete die IV-Niederösterreich erneut einen Industrietechniker aus. "Der Industrietechniker ist eine Anerkennung von herausragenden Leistungen der technischen Fachkräfte in der Industrie", so IV-Niederösterreich Geschäftsführerin Mag. Michaela Roither: "Wer zusätzlich zu einer mit zumindest gutem Erfolg abgeschlossenen technischen Lehre auch noch die Berufsreifeprüfung und die Werkmeisterprüfung absolviert, erhält die Anerkennungsurkunde Industrietechniker." Diese wurde gemeinsam von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und IV-Niederösterreich Präsident DI Johann Marihart an Christian Pramreiter-Rafetseder verliehen.

Weitere Informationen: www.iv-niederoesterreich.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung Niederösterreich

Eduard Posch, M.A.

Tel.: +43 (1) 71135 - 2445

e.posch @ iv-net.at

http://www.iv-niederoesterreich.at/