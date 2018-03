WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Schule ist nicht wirtschaftstauglich - von Magdalena Rauscher-Weber

Wien (OTS) - Das neue Lehrerdienstrecht ist eine unendliche Geschichte, die jetzt mit einem möglichen Lehrerstreik auf einen neuen Höhepunkt zusteuert. Dabei sind die Fragen, ob die Pädagogen künftig eine höhere Lehrverpflichtung haben und wie viel sie im Laufe ihres Berufslebens verdienen, wirklich nur Randthemen, die kaum etwas dazu beitragen, das Schulsystem endlich auf den Stand der Zeit zu bringen.

Derzeit ist das System unflexibel, unfair, ineffizient und unter diesen Voraussetzungen viel zu teuer. Würde ein Unternehmen so arbeiten, wäre es bald am Ende.

Damit kein Missverständnis aufkommt: Bildung darf Geld kosten und die künftige Regierung muss in diesen Bereich auf jeden Fall investieren. Diese Investition lohnt sich aber nur, wenn gleichzeitig vieles anders wird.

Ein gutes Bildungssystem ist das Um und Auf für eine erfolgreiche Wirtschaft, was natürlich Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft hat. Doch die Schule von heute ist schlicht nicht wirtschaftstauglich.

Es spießt sich gleich in mehreren Bereichen: Viele Jugendliche können nach der Pflichtschulzeit nur mangelhaft lesen und rechnen, was beweist, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Die Unternehmen, die verzweifelt Lehrlinge und qualifizierte Mitarbeiter suchen, können ein Lied davon singen.

Besonders schwer haben es jene Kinder, deren Eltern nicht in der Lage sind, mit ihnen regelmäßig zu lernen oder dazu keine Zeit haben. Auch das ist ein Systemfehler, durch den viele Talente frühzeitig verloren gehen. Die Vereinbarkeit von Schule und Beruf ist für viele Eltern ein echtes Problem. Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag noch mit den Kindern zu lernen und ihnen alles zu erklären, was sie in der Schule nicht verstanden haben, ist eine echte Herausforderung - für die Eltern und die Kinder, die am Abend auch schon müde sind. Von den langen Ferien samt dem Betreuungsproblem an schulautonomen Tagen und am Nachmittag gar nicht zu reden.

Dazu kommt: Wie sollen die Schüler lernen, mit einer flexiblen, sich ständig verändernden Berufswelt klarzukommen, wenn sie jahrelang in einem starren System verbringen, das sich gegen jede Veränderung sträubt? Das sind die echten Herausforderungen, nicht das Lehrerdienstrecht.

Die Konzepte liegen längst auf dem Tisch: Echte Ganztagsschulen, mehr Schulautonomie, flexibler Unterricht, Stärken fördern, nicht auf den Schwächen herumreiten usw. Bitte endlich umsetzen.

