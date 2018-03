Wr. Budget - SP-Kubik: Wachsende Stadt für wachsende Menschen

Planung und Verkehr als Schwerpunktmaterien

Wien (OTS/SPW-K) - Über "sagenhafte Rechenübungen der Oppostion", amüsierte sich SP-GR Gerhard Kubik zu Beginn seiner heutigen Budgetrede mit Verweis auf angebliche "Hochrechnungen" zum Ausbau des Wiener Radwegenetzes. Die Mariahilfer Straße und die Volksbefragung dazu werde natürlich im kommenden Jahr weiterhin ein Thema sein. "Wir sind froh, dass der Holub-Steg endlich gebaut wird und natürlich auch über die zukünftige Stadtstraße, die Mariahilfer Straße und die Meidlinger Hauptstraße. Besonders wichtig sind die zusätzlich 700.000 Euro an Förderungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen in den Bezirken", erklärte Kubik.

Eine Reihe von Flächenwidmungen seien zudem bereits auf Schiene. Kubik zählte unter anderem Gebiete in St. Marx, in Aspern, am Hauptbahnhof, Nordbahnhof und Nordwestbahnhof, in Liesing, in Floridsdorf und der Donaustadt, in der Leopoldau und im Wiental dazu. "Vieles ist in Vorbereitung und es ist auch notwendig", so Kubik weiter. "Eine wachsende Bevölkerung benötigt eben wachsenden Wohnraum", schloss Kubik.

