Vier europäische Botschafter unterstützen engere Assoziierung der Ukraine mit der EU

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Vier europäische Botschafter in der Ukraine haben ihre Unterstützung für eine engere Assoziierung zwischen der Ukraine und der Europäischen Union zum Ausdruck gebracht. Mit Hilfe ukrainischer Studenten gaben die Botschafter diese Erklärungen als Teil der Informationskampagne Stronger Together ab, die von der Ukraine und der EU gemeinsam durchgeführt wird.

http://youtu.be/NNUiOQd2dMA

http://youtu.be/_vRqFnFxcrY

http://youtu.be/EsOuuFKSEs8

http://youtu.be/MUW3upInYLo

In den Videobotschaften zeigen sich Simon Smith aus Grossbritannien, Wolf Dietrich Heim aus Österreich, Alain Remy aus Frankreich und Dr. Christof Weil aus Deutschland überzeugt, dass die Ukraine ein europäisches Land ist, und zählen die Vorteile einer engeren Integration sowohl für die Ukraine als auch die EU auf.

"Die Ukraine ist ein Teil Europas, sie ist sowohl geografisch als auch kulturell ein europäisches Land. Die engere Assoziierung mit der Europäischen Union bietet der Ukraine Chancen für ein verbessertes Geschäftsklima, mehr Investitionen und den Einstieg in den Wettbewerb auf dem grössten freien Markt der Welt," erklärte Simon Smith, britischer Botschafter in der Ukraine seit September 2012.

Die Informationskampagne Stronger Together wurde im September 2013 gestartet. Sie wurde gemeinsam von der Ukraine und der EU entwickelt, um die Bevölkerung der Ukraine über den Inhalt des Assoziierungsabkommens aufzuklären, das am 28. November 2013 von beiden Parteien unterzeichnet werden soll. Die Kampagne informiert ausserdem über den Prozess der ukrainischen Integration in Europa und die Besonderheiten des Alltags in der EU. Die Informationskampagne wird von europäischen und ukrainischen Politikern, Diplomaten, Geschäftsleuten, Künstlern, Sportlern und anderen öffentlichen Figuren und Meinungsführern unterstützt.

Wie auf adiosvoboda.org zu lesen ist, engagieren sich die ukrainische Regierung und Öffentlichkeit in der Kampagne gemeinsam, um verschiedenen Zielgruppen relevante Informationen zur EU zu vermitteln: ukrainischen Geschäftsleuten, Studenten, Forschern, bürgerlichen Aktivisten usw.

"Worin liegt die Bedeutung des Abkommens mit der EU? Es bildet einen Rahmen für die nationale Entwicklung, bei der die Mechanismen der parlamentarischen Demokratie ausschlaggebend sind, wie auch die Gleichheit vor dem Gesetz und seine unparteiliche Anwendung sowie die Ermöglichung freier wirtschaftlicher Aktivitäten durch alle Individuen und kleine wie grosse Unternehmen. Es ist von gleicher Wichtigkeit für die Menschen und die Sicherung der lokalen Regierung. Es geht um EU-Bürger, ihre Rechte und die Bedingungen für Entwicklung," kommentierte Jan Tombinski, Leiter der EU-Delegation in Kiew, anlässlich des Starts der Kampagne, wie von RFE/RL zitiert.

