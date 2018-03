VP-Dworak ad Auhof: Wichtige stadtplanerische Chance wird ungenutzt gelassen

Wien (OTS) - "Durch den Verzicht von Rot-Grün den Bereich Auhof städtebaulich zu verbessern und etwa als Eintrittstor vom Westen zu nutzen, wird eine wichtige stadtplanerische Chance ungenutzt gelassen", so ÖVP Wien Planungssprecher Gemeinderat Bernhard Dworak in der heutigen Budgetdebatte.

"Gerade die Einfahrt vom Westen zeigt sich für viele Besucher derzeit in einer Kombination von Tankstellenflair der achtziger Jahre, Lagerplatz und Autobahnkreuz als unattraktive städtebauliche Lösung. Aber gerade die Westeinfahrt hätte ein großes Potential zu einer Zentrumsfunktion für das westliche Umfeld von Wien", so Dworak weiter.

"Nun soll aber hier ein Mülltrennplatz errichtet werden, eine Einrichtung, die ja per se durchaus löblich ist, aber in diesem konkreten Fall komplett fehl am Platz. Es wird hier die Chance vertan durch eine Verlängerung der U-Bahn in Kombination mit einer P+R Anlage in Auhof für neue Impulse zu sorgen. Offenbar ist dieser Bereich für die Planungs- und Verkehrsstadträtin Vassilakou von geringem Interesse. Statt einer Verkehrsberuhigung wird das Verkehrsaufkommen durch zusätzliche Müllentsorgungsfahrten nur stärker", so Dworak abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at