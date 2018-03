SP-Schicker ad FP-Jung: Die Verzweiflung ist Ihnen anzusehen

Wien (OTS/SPW-K) - "Die von Ihnen getätigte Behauptung, ich hätte am 23. Oktober 2013 im Wiener Gemeinderat mitgeteilt "Sie würden lieber jene, die das Geld kriegen, aber ihre Heiztherme nicht herrichten, dann im CO umkommen lassen" ist falsch und wird von mir strikt zurückgewiesen" entgegnet der SP-Klubvorsitzende Rudi Schicker den falschen Aussagen von FP-Jung.

"Genauso krude wie die Geisteswelt der Freiheitlichen ist auch ihr Verständnis von Wahrheit und Ehrlichkeit. Mit der Wiener Energieunterstützung helfen wir den Bedürftigen nachhaltig. Durchschnittlich werden 500 Euro an sozial Bedürftige ausbezahlt. Wenn Sie also Wien unterstellen, die Stadt würde sozial Bedürftige im Stich lassen, dann ignorieren sie absichtlich ein Sozialbudget in der Höhe von rund 470 Millionen Euro im Jahr. Die Stadt Wien nimmt ihre soziale Verantwortung wahr, das war schon immer so, und das wird auch so bleiben.", kommentiert SP-Schicker die Unwahrheiten von FP-Jung.

