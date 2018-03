Wr. Budget - SP-Mörk: Sozialbudget 2014 zeigt, dass Wien niemanden alleine lässt

1.500 neue Pflege- und Betreuungsplätze 2014

Wien (OTS/SPW-K) - "Es sind die Schwachen, die einen starken Staat brauchen - in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mehr denn je. Die Stadt Wien und die Wiener Sozialdemokratie sind sich dessen bewusst:

Daher werden im nächsten Jahr 1,5 Milliarden Euro für das Wiener Sozialbudget bereitgestellt", so die Wiener SP-Gemeinderätin Gabriele Mörk am Dienstag bei der Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat.

Der Fonds Soziales Wien (FSW) achte dabei darauf, dass die Leistungen dort ankommen, wo sie auch tatsächlich benötigt werden. 95.000 Wienerinnen und Wiener erhalten vom FSW Beratung und Förderung. Alleine von den Leistungen für Pflege und Betreuung profitieren in Wien 60.000 Menschen. 96 Prozent der KundInnen des FSW sind mit der Lage und Ausstattung der Wohnheime zufrieden, so Mörk, 91 Prozent mit der stationären Pflege und Betreuung.

Im Jahr 2014 werden weitere 1.500 neue Pflege- und Betreuungsplätze für pflegebedürftige Wienerinnen und Wiener entstehen, "eine zukunftsweisende Investition", so Mörk.

Im Bereich Behinderung und Chancengleichheit werden 11.000 Menschen begleitet und gefördert, um ihnen eine vollständige Teilhabe zu ermöglichen.

Im Bereich der Sucht- und Drogenkoordination wird das Projekt "Alkohol 2020" umgesetzt: Hier ist es das Ziel, mit der Wiener Gebietskrankenkassa und der Pensionsversicherung ein integriertes Behandlung- und Betreuungskonzept umzusetzen. Ein erstes Pilotprojekt werde es Mitte nächsten Jahres geben, so Mörk.

Die Umsiedlung der regionalen Ambulatorien des Psychosozialen Dienstes wird fortgesetzt, die Angebote für Kinder- und Jugendpsychiatrie werden erweitert.

"Der Budgetvoranschlag 2014 zeigt einmal mehr, dass die Wiener Stadtregierung niemanden alleine lässt. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern auch um Verwirklichungschancen. Mein Dank gebührt daher auch den MitarbeiterInnen, deren Kompetenz in der Stadtverwaltung dafür sorgt, dass die richtigen Maßnahmen getroffen werden können. Hier sind Menschen für Menschen da", schloss Mörk.

