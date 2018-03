LH Pröll würdigte langjährige Tätigkeit im NÖ Landesdienst

90 % der Bürger mit Landesverwaltung sehr zufrieden

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Festspielhaus St. Pölten wurde heute, Dienstag, 19. November, die alljährliche Feierstunde aus Anlass der 25-, 30- und 40-jährigen Dienstjubiläen von niederösterreichischen Landesbediensteten abgehalten.

"Wir alle miteinander sind angehalten, Bürgernähe zu praktizieren" betonte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll in seiner Festrede. "Wir haben im Jahr ungefähr 3,5 Millionen Bürgerkontakte im Bundesland Niederösterreich. 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind mit der Arbeit der Landesverwaltung sehr zufrieden", betonte der Landeshauptmann.

Dafür sei zunächst das Vertrauen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber notwendig, denn nur so sei es möglich, zielorientiert nach vorne zu gehen, so der Landeshauptmann. Wichtig sei die enge Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung, Verwaltung und Politik, meinte der Landeshauptmann weiter. Zusammen mit der Personalvertretung gehe es darum, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen, vorauszudenken, voranzugehen, im Interesse des Landes und vor allem im Interesse unserer Kinder und Kindeskinder, so Pröll: "Alles das, was wir heute richtig tun, das bestimmt den Vorsprung am Weg in die nächsten Jahre und Jahrzehnte."

Der Obmann der Landespersonalvertretung, Dr. Hans Freiler, gratulierte den Bediensteten zu den Dienstjubiläen. In dieser Zeitspanne hätten die Bediensteten vieles geleistet, so Freiler. Dipl. KH-BW Beatrix Moreno-Huerta, Kaufmännische Direktorin des Landesklinikums Tulln, meinte in ihren Dankesworten: "Diese Veranstaltung ist ein Zeichen dafür, wie wertgeschätzt und gut aufgehoben die Bediensteten beim Dienstgeber Bundesland Niederösterreich sind."

