Liveübertragung aus Oktokopter in HD

München (ots) - Die TV Produktion Flying Book überträgt ab 1.Dezember 2013 mit Ihren fliegenden Kamerasystemen live in HD für TV Stationen Sportveranstaltungen und Events aus der Luft.

Das Münchener Unternehmen stellte heute das neue Übertragungssystem in HD aus ihren Oktokoptern vor. Die Spezialisten für Luftaufnahmen aus fliegenden Drohnen bieten damit neue spektakuläre Perspektiven bei Liveübertragungen in gestochen scharfer Qualität.

Zum Einsatz kommen ferngesteuerte Oktokopter mit einer HD Kamera, die das Livebild ohne Zeitverzögerung an den Ü-Wagen übertragen. Für ein stabiles wackelfreies Bild sorgt eine eigene sensorgesteuerte 3-achs Kamerahalterung, die sämtliche Flugbewegungen ausgleicht. Die Stärke der High Tech Drohne liegt im flexiblen Einsatz im Livebetrieb. So können der Regie Blickwinkel aus der Luft angeboten werden, die mit keinem anderen Produktionsmittel erreicht werden können.

´Wo bereits für den Kamerakran Schluss ist, beginnen wir zu steigen und zeigen in einem dynamischen Flug das Livegeschehen`, erklärt der Geschäftsführer von Flying Book Heiko Isgro ´Wir können 8-9 Minuten mit dem Kopter in der Luft bleiben, nach kurzem Akkuwechsel sind wir in kürzester Zeit wieder einsatzbereit`.

Flying Book hat sich auf Luftaufnahmen für Spielfilme spezialisiert. So wurde das 10-köpfige Team in diesem Jahr bereits bei 20 Spielfilmproduktionen eingesetzt, u.a. beim 'Tatort' und 'Der Alte'. Auch bei Liveübertragungen, wie 'Red Bull Flugtag' und 'Kölner Lichter' wurde das smarte Produktionsmittel eingesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

24! TV Produktion

Flying Book

Ansprechpartner Heiko Isgro

Gustav-Lindner-Weg 10

81825 München



Tel: 089 31980 762

Fax: 089 999 640 60

Mobil: 0172 8500700



presse @ flyingbook.de

www.flyingbook.de