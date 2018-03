Elitecore im Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management for CSPs 2013 von Gartner positioniert

Mumbai, Indien Und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Elitecore, ein führender Anbieter von BSS- und Packet-Core-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management (IRCM) for CSPs (magisches Quadrat für integriertes Einnahmen- und Kundenmanagement für CSPs) 2013* von Gartner als Niche Player positioniert wurde.

Das Magic Quadrant for IRCM for CSPs ist eine Bewertung für Lösungs-Suites, die Funktionen wie Rechnungsstellung, Kundendienst, Bewertung, Gebührenberechnung, Preisgestaltung, Partnerbeziehungsmanagement, Richtlinienmanagement, Mediation, Self-Service und Analyse bereitstellen. Mit dem magischen Quadrat können CIOs und Führungskräfte aus dem Geschäfts- und dem IT-Bereich, die eigene IRCM-Strategien entwickeln, beurteilen, ob sie über die von ihnen benötigten Produkte und Lösungen verfügen.

Elitecore zählt zu den 18 IRCM-Anbietern weltweit, die im Magic Quadrant for IRCM for CSPs von Gartner erscheinen; dies beruht auf zwei Kriterien: Vollständigkeit der Vision und Fähigkeit zu ihrer Umsetzung

Vollständigkeit der Vision ist eine Kombination aus Fachkenntnis im relevanten Bereich, einer geeigneten Markteinführungsstrategie und einem Schwerpunkt auf Innovation in Sachen Produktfunktionalität und entsprechender Technologie; und Umsetzungsfähigkeit ist eine Kombination aus Faktoren, allen voran Funktionalität, Architektur und Leistung, und der Fähigkeit, die Kundenerwartungen während der Produktauslieferung und in der anschliessenden Betriebsphase zu erfüllen.

Nikhil Jain, COO & Director, Elitecore Technologies, sagt: "Wir führen die Anerkennung, die Elitecore im Magic Quadrant erhält, auf unseren zufriedenen Kundenstamm zurück. Durch unseren vorintegrierten Stack haben wir Betreibern geholfen, von unseren flexiblen und leistungsstarken Lösungen in den Bereichen Rechnungsstellung, PCRF, 3GPP-AAA, Diameter Signaling, Online-Verrechnung und Kundendienst zu profitieren und durch Einführung unserer IP-basierten Dienste der nächsten Generation die eigenen Monetisierungsziele zu erreichen und Kundendienststrategien umzusetzen."

Gartner schätzt, dass der weltweite IRCM-Markt von etwa 18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013 auf über 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 anwachsen wird.

*Gartner Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management for CSPs von Norbert J. Scholz, Kamlesh Bhatia und Jouni Forsman; 17 Okt. 2013

Informationen zu Elitecore

Elitecore Technologies ist ein von der Carlyle Group finanzierter globaler Anbieter von IT-Produkten, der BBS- und Packet-Core-Lösungen im Rahmen von modularen und vorintegrierten Angeboten bereitstellt. Das Angebot von Elitecore ist mit den Systemen grosser Anbieter kompatibel, was den Wünschen der CSPs nach einer schnelleren Markteinführung und geringeren Gesamtbetriebskosten entgegenkommt. Als Anbieter traditioneller IP-Lösungen liefert Elitecore Produkte, die auch mit Diensten der nächsten Generation ausgezeichnet zurechtkommen und den Monetisierungsbedarf der Betreiber für alle Zugangsnetze erfüllen.

