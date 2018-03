Wr. Budget - SP-Deutsch: Budget 2014 sichert beste medizinische und pflegerische Versorgung

Effizienzsteigerungen ohne Qualitätsverlust und neue Finanzierungswege

Wien (OTS/SPW-K) - Jeder vierte Euro der Wiener Gesamtausgaben im Budget 2014 würde in Gesundheit und Soziales investiert. "Das Ziel ist diesen Wachstumsbereich für alle modern, leistbar und zugänglich zu halten", erklärte der Wiener SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch im Zuge der heutigen Budgetdebatte in der Geschäftsgruppe Gesundheit und Soziales. Im Bereich des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) stünden weiterhin strategisch die Umsetzung des Wiener Spitalskonzeptes 2030, die adäquate Weiterentwicklung des Gesundheitssystems entsprechend den Vorgaben des Regionalen Gesundheitsplanes Wien 2020, sowie die Umsetzung des Geriatriekonzepts im Vordergrund.

Im Wirtschaftsplan des KAV sind 442 Millionen Euro an Investitionen für das Budgetjahr 2014 vorgesehen. "Es wird in den Bereich der Krankenanstalten investiert - vieles ist in Veränderung und zu behaupten, dass dem nicht so ist, ist schlichtweg ignorant", so Deutsch in Richtung seiner VorrednerInnen von der Opposition. Als Beispiele dafür erwähnte Deutsch u.a. den Neubau der Pflegewohnhäuser Baumgarten und Donaustadt, den Bau des Mutter-Kind und OP Zentrums im Kaiser-Franz-Josef-Spital (Teilbereich 2), Errichtung Juchgasse 22, die Errichtung des Krankenhauses Nord, die Planung für den Neubau des Krankenhauses Wilhelminenspitals. "Der gesamte Gesundheitsbereich ist im Umbau", so Deutsch weiter.

Zum Thema AKH verwies Deutsch auf geplante Großinvestitionen, u.a. die Erneuerung der Pediatrischen Kardiologie der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde. "Im Projekt der Universitätsmedizin Wien 2020 wird an wesentlichen Zukunftsfragen gearbeitet", erklärte Deutsch mit Verweis auf eine gemeinsame Absichtserklärung des Rektors der Med Uni Wien, Wolfgang Schütz und der Wiener Gesundheitsstadträtin, Sonja Wehsely im Hinblick auf eine gemeinsame Betriebsgesellschaft ab 2015.

"Die vorliegende Mehrjahresplanung 2014-2018 bildet zugleich auch den Beitrag Wiens zur im Rahmen des Stabilitätspakt 2012 von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern vereinbarten Zielsteuerung im Gesundheitswesen ab, mit der die Zuwächse im Gesundheitssektor auf durchschnittliches BIP-WAchstum gedämpft werden sollen", so Deutsch weiter. "Die Umsetzung der Gesundheitsreform steht auch 2014 im Vordergrund", unterstrich Deutsch abschließend.

