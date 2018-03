Industrie: Modernes Bildungssystem braucht leistungsorientiertes Lehrerdienstrecht

IV-GS Neumayer: Beschluss im Ministerrat wichtiger Schritt, aber weiterhin Änderungsbedarf - Stärkung der Schulautonomie und Aufgabenprofil müssen nächste Schritte sein

Wien (OTS/PdI) - "Ein modernes Bildungssystem braucht ein zeitgemäßes, transparentes, leistungsorientiertes und einheitliches Lehrerdienstrecht. Neben einer Weiterentwicklung der pädagogischen Aus- und Weiterbildung braucht es auch entsprechende Rahmenbedingungen im Schulalltag", stellte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, hinsichtlich des Beschlusses im Ministerrat über das neue Lehrerdienstrecht heute, Dienstag, fest. "Im Laufe der viel zu lange währenden politischen Diskussion hat sich die Industriellenvereinigung immer für die rasche Implementierung eines solchen neuen Lehrerdienstrechtes ausgesprochen. Insofern ist heute von der Regierung ein richtiger Schritt gesetzt worden", so Neumayer weiter. Mit dem Entwurf liege erstmals ein Vorschlag für ein einheitliches, sowohl Pflichtschul-als auch Bundeslehrer betreffendes Dienstrecht mit einheitlichen Arbeitszeitregelungen, höherem Einstiegsgehalt, einer flacheren Gehaltskurve und einer damit verbundenen gestiegenen Transparenz vor. Außerdem würden Quereinsteiger durch die Anrechnung von bis zu 12 Jahren an Vordienstzeiten attraktivere Eintrittsbedingungen vorfinden.

"Trotz einer grundsätzlich positiven Einschätzung sehen wir auch Änderungsbedarf", hob der IV-Generalsekretär hervor und sprach dabei vor allem auch die unzureichende Abbildung der neuen Ausbildungsstruktur für künftige Pädagoginnen und Pädagogen oder den Einsatz in fachfremden Gegenständen an: "Diese Gefahr sehen wir durch einen dauerhaften Einsatz von Bachelor-Absolventen. Wenn man sich zu einer neuen Qualität in der Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen bekennt, muss diese Qualität auch im Lehrerdienstrecht entsprechend Niederschlag finden. Es darf keinesfalls zu einem qualitativen Downgrading im Vergleich zum derzeitigen Status Quo kommen." Auch in Bezug auf die - von der Industrie immer wieder geforderte - Stärkung der Schulautonomie, die Entwicklung eines zeitgemäßen Aufgabenprofils für Pädagoginnen und Pädagogen sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in einem mitunter herausfordernden Schulumfeld bleibe für die kommenden Jahre noch viel zu tun.

Es sei zu hoffen, dass sich der "Reformmut" der Regierung mit dem Kraftakt Lehrerdienstrecht nicht erschöpft hat, sondern in der neuen Legislaturperiode an Fahrt gewinnt, so Neumayer: "Wir brauchen eigentlich eine Bildungsrevolution. Die Zeit der Kompromisse und des Herumschraubens sollte ebenso vorbei sein wie die ideologischen Debatten von vorgestern. Unser Bildungssystem muss Maß an der Zukunft nehmen, deshalb braucht es mutige Reformen. Das sind wir den jungen Menschen, den Eltern, den Pädagoginnen und Pädagogen sowie der Zukunft des Standortes schuldig."

