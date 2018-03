FPÖ-Neubauer: Budgetloch zwingt Regierung zum Handeln

Die von der FPÖ seit Jahren geforderte Abschaffung der Pensionsprivilegien muss endlich in Angriff genommen werden

Wien (OTS) - "Seit fünf Jahren fordert die FPÖ nun die Abschaffung der Pensionsprivilegien bei den Politiker-Pensionen und im staatsnahen Bereich. Stets erklärte uns die Bundesregierung, allen voran Sozialminister Hundstorfer, dass aufgrund verschiedener Rechtsgrundlagen, an denen eben nicht zu rütteln sei, eine Änderung nicht möglich sei, weil man in bestehende Verträge nicht eingreifen könne. Ja, ich musste mich sogar von ihm während einer Nationalratssitzung als "Undemokrat" beschimpfen lassen, als ich diese Forderung erhob. Jetzt, wo sich SPÖ und ÖVP mit ihrer hauchdünnen "Gerade-noch-Mehrheit" in der Notlage befinden, in kürzester Zeit ein milliardengroßes Budgetloch stopfen zu müssen, da soll plötzlich Unmögliche möglich werden", so der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer heute in einer Stellungnahme zu den neuesten Plänen der Bundesregierung.

Angesichts der Tatsache, dass nach wie vor unklar ist, ob unserer Bundesregierung die tatsächliche Finanzlage bewusst war oder nicht, kann man darüber diskutieren, welches wohl das geringere Übel ist:

dass die Regierungsparteien unfähig sind, oder dass sie die Wähler ganz dreist belogen haben. In jedem Falle sind die Menschen vor der Wahl über den wahren Sachverhalt des Bundeshaushaltes getäuscht worden.

"Vor uns liegt damit ein weiterer Beweis, dass mit SPÖ und ÖVP keine echten, langfristigen Reformen möglich sind und die Zukunft dieses Landes vermutlich in den nächsten fünf Jahren weiter im Argen liegt. Wenn nun, spät aber doch, die Superprivilegierten endlich zur Kasse gebeten werden, muss auch gesagt werden, dass die Regierungsparteien auch wohl kaum mehr eine andere Wahl haben. Jene Menschen, die mit Vollzeitarbeit bereits so wenig Einkommen erzielen, dass sie sich das tägliche Leben kaum leisten können, haben kein Verständnis mehr für Privilegienritter, von Mindestpensionisten ganz zu schweigen", sagt Neubauer.

"Auch wenn endlich ein richtiger Schritt getan wurde, gehen mir die Einschnitte nicht weit genug, denn irgendwann ist die Kasse leer und dann nützen den Herrschaften auch ihre bestehenden Verträge nichts. Langfristig halten wir an unserer Forderung nach einem einzigen System, welches ausnahmslos für alle und ohne Sonderregelungen Gültigkeit hat, fest", betont Neubauer abschließend.

