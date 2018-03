VP-Stiftner ad Budgetvoranschlag: Kein Kurswechsel in der Verkehrspolitik

Wien (OTS) - "Eines ist den Grünen in dieser Legislaturperiode gelungen: Sie haben dem Verkehrsthema einen Hype verschafft, den dieses Thema bei aller schon vorher gegebenen Brisanz in dieser Stadt nicht gehabt hat. Allerdings hat dies weder den Verkehrsteilnehmern noch der Stadtpolitik gut getan. Denn die grüne Verkehrspolitik ist nicht deshalb in die Schlagzeilen gekommen, weil sie so großartige Lösungen präsentiert hat, sondern weil die eingeführten Verkehrslösungen einfach ein Flop waren. Zu den Großtaten dieser rot-grünen Koalition zählt neben der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung der krampfhafte Versuch aus der Mariahilfer Straße eine Fußgängerzone zu machen", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in der heutigen Budgetdebatte.

"Verkehrspolitik ist mehr als grüne Verkehrspolitik: Nämlich die Voraussetzung dafür, dass Wirtschaft und Infrastruktur einer Stadt funktionieren und von dieser Grundhaltung ist derzeit leider nichts zu bemerken. Anstatt die großen Zukunftsprojekte in der Verkehrspolitik voranzutreiben, ist Rot-Grün seit bald zwei Jahren politisch völlig damit ausgefüllt, nach neuen Einnahmequellen zu suchen und eine Fußgängerzone auf der Mariahilfer Straße gegen den Widerstand vieler einfach durchzudrücken", so Stiftner weiter.

"Vom vorliegenden Budgetentwurf sind wieder einmal keine Impulse in die von uns geforderte Richtung abzulesen. Das Verkehrsressort wird zur Geldbeschaffung herangezogen, das zeigt sich unter anderem darin, dass durch die Parkometerabgabe Einnahmen von 110 Millionen Euro veranschlagt sind. Dieses Budget liefert nicht die Voraussetzungen, die wir für einen Kurswechsel in Richtung einer innovativen Verkehrspolitik in dieser Stadt benötigen. Und daher lehnen wir den vorliegenden Voranschlag auch heuer wieder ab", so Stiftner abschließend.

