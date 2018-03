LR Köfer: Trotz Budgeteinsparungen bleibt die Qualität auf Kärntens Straßen erhalten

Landesrat Gerhard Köfer stimmte in der Regierung dem Landesbudget 2014 zu

Klagenfurt (OTS) - "Wir haben das Straßenbaubudget gegenüber dem Vorjahr um rund sieben Prozent gekürzt und leisten damit einen großen Beitrag zur allgemeinen Einsparungsnotwendigkeit im Land. Durch Umschichtungen innerhalb der Abteilung ist erreicht worden, dass trotz des Sparzwangs die Qualität der Leistungen nicht schlechter werden wird", erklärte Landesrat Gerhard Köfer vom Team Stronach im Rahmen seiner Pressekonferenz nach der heutigen Regierungssitzung, in der das Budget für 2014 beschlossen wurde. Köfer stimmte dem vorgelegten Budget auch aufgrund der allgemeinen Finanzsituation des Landes zu. Von einem konsequenten "Schlechtreden des Standortes Kärnten" hält Köfer nichts.

In Köfers Regierungsreferat gibt es derzeit noch rund 20 aktive Baustellen. Ein Großteil der wichtigsten Baulose kann noch vor dem Winter fertiggestellt werden. Notwendige Finanzierungen für 2014 hat Köfer bereits vor Wochen in intensiven Gesprächen sichergestellt:

- Die Ankerungsarbeiten zur Hangsicherung in der Lieserschlucht werden Ende des Monats fertiggestellt. Die Felssprengung erfolgt im kommenden Frühjahr.

- Die Stützmauerarbeiten an der Plöckenpass Straße werden ebenfalls noch heuer fertiggestellt.

- Die Totalsperre an der Glanzer Straße wird in Kürze wieder aufgehoben und die Fahrbahn einseitig befahrbar sein.

- Die Ortsraumgestaltung in Velden, das "Shared Space Projekt", steht kurz vor der Fertigstellung.

Obwohl die Freigabe des Straßenbaubudgets für 2013 erst reichlich spät erfolgte, ist es, so Köfer, dank der ambitionierten "Herbstoffensive" gelungen, auf Kärntens Straßen einiges in Bewegung zu setzen. Auch für den kommenden Winter 2013/14 wurden alle Vorkehrungen getroffen. Der Winterdienst wurde in allen Straßenbauämtern aufgerüstet und ist jederzeit rund um die Uhr einsatzbereit. "Insgesamt stehen 67 Lkw und 54 Räum- und Streufahrzeuge zur Verfügung, um das ca. 2700 km lange Landessstraßennetz betreuen zu können. Für heuer wurden auch fünf neue Fahrzeuge angeschafft und ein zusätzlicher Salzsilo errichtet. Insgesamt benötigen wir pro Winter rund 12.000 Tonnen Streusalz", verdeutlicht Köfer, der anmerkt, dass der Winterdienst auch für 2014 zu 100 Prozent sichergestellt ist und nicht unter den Einsparungsmaßnahmen leiden wird. "Die Sicherheit auf Kärntens Straßen muss zu jeder Zeit gewährleistet sein."

Für Köfer wird es 2014 neben den Pflichtaufgaben auch darum gehen wichtige Großprojekte auf Schiene zu bringen: "Die Vorhaben Errichtung des Plöckenpass-Tunnels und der Umbau der B 100 werden allerdings durch EU-Mittel gestützt werden müssen, dafür wird es in den nächsten Wochen und Monaten vertiefende parteiübergreifende Gespräche geben. Aus dem reinen Straßenbaubudget sind diese Pläne nicht umsetzbar. Das Projekt Erweiterung der S 37 wird ab 2015 umgesetzt, 50 Millionen Euro steuert dafür die ASFINAG bei."

