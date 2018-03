FPÖ-Fuchs: Täuschungsaktion der Regierung - Steuererhöhungen kommen!

Im nächsten Jahr kommen beträchtliche Steuererhöhungen - Mittelstand dabei besonders betroffen

Wien (OTS) - "Es ist unglaublich, dass permanent neue Informationen über potentielle Steuererhöhungen von vertraulichen Quellen eintrudeln. Das beweist die hochgradige Inkompetenz der Regierung", so der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. DDr. Hubert Fuchs. "Die Unfähigkeit die Staatsschuldenkrise zu meistern, bestätigt die vorherrschende Beratungsresistenz der Regierung", so Fuchs.

Die FPÖ predige schon seit langem, wo das wahre Einsparungspotential in Österreich liege. Anstatt die Bevölkerung mit neuen Belastungen niederzuknüppeln, müsse endlich die längst überfällige Verwaltungsreform durchgeführt werden, betonte Fuchs. Eine kritische Betrachtung der EU-Zahlungen Österreichs brächte auch eine Schmälerung des Budgetlochs. "Ich werde als FPÖ-Finanzsprecher nicht tatenlos zusehen, wie neue Belastungen kreiert und bestehende erhöht werden", so Fuchs.

Fuchs weiter: "Unter dem Schlagwort 'Steuerfairness' werde ich in den nächsten Jahren für alle Österreicherinnen und Österreicher kämpfen. Vereinfachung des Steuersystems, steuerliche Entlastung der Familien und der Klein- und Mittelbetriebe. Mit diesen freiheitlichen Eckpfeilern lässt sich ein faires Steuersystem in Österreich etablieren. Der Rot-Schwarzen Enteignungspolitik muss Einhalt geboten werden", so Fuchs.

