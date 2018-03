FP-Frigo fordert Rücknahme von Privatisierungen im Bereich "Gesundheit und Soziales"

Kontrolle durch Gemeinderat muss gegeben sein

Wien (OTS/fpd) - Die Zahl der Ausgliederungen und Privatisierungen öffentlicher Unternehmungen und Betriebe in Wien hat in den letzten Jahren frappant an Zahl zugenommen. Dadurch wurden all diese ausgelagerten Unternehmen, Betriebe oder Fonds der Kontrolle des Wiener Gemeinderates entzogen, es sei denn, die Gemeinde Wien hat sich die Kontrolle ausdrücklich vorbehalten, was de facto kaum in Anspruch genommen wurde. Sogar die Sozialagenden wurden in einen Fonds ausgelagert. Der Gemeinderat der Stadt Wien ist daher seit der Ausgliederung dieser Einrichtungen nicht mehr in der Lage, die betriebliche Führung und die betrieblichen Entscheidungen zu überprüfen, obwohl alle ausgelagerten Unternehmen, Betriebe oder Fonds finanzielle Mittel durch die Gemeinde Wien erhalten. Quartalsberichte, die über die Unternehmensentwicklung Bescheid geben, werden tunlichst vermieden, kritisiert Wiens FPÖ-Gesundheitssprecher LAbg. Univ.-Prof. Dr. Peter Frigo.

Zur Sicherstellung einer ordentlichen Finanzgebarung und Betriebsführung im Sinn der Wiener Stadtverfassung ist die zuständige Gesundheitsstadträtin aufgefordert, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, den "Fonds Soziales Wien" in den Magistrat der Stadt Wien wiedereinzugliedern, schließt Frigo. (Schluss) hn

